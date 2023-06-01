Объявлены победители конкурса профессионального мастерства «Лучший библиотекарь Мурманской области»

В 2023 году девять северян удостоены премии за достижения в развитии библиотечного дела и продвижения чтения в Мурманской области. Конкурс профессионального мастерства проводится в регионе второй раз. Он учрежден в 2021 году в целях стимулирования профессиональной и творческой активности специалистов общедоступных библиотек Мурманской области, продвижения социально значимых библиотечных проектов.

Конкурс проводится раз в два года, победители награждаются премиями губернатора Мурманской области «За достижения в развитии библиотечного дела и продвижения чтения в Мурманской области».

Премии в нынешнем году удостоены девять сотрудников областных и муниципальных библиотек. В номинации «Лучший библиотекарь Мурманской области» победителями стали заведующий городской детской библиотекой «Мир Детства» Централизованной библиотечной системы ЗАТО Александровск Ирина Кольчевская, заведующий североморской Центральной детской библиотекой имени Михалкова Юлия Орлова и заведующий отделом методико-библиографической работы Центральной городской библиотеки Апатитов Наталья Юсифова.

Лучшими молодыми библиотекарями признаны заведующий библиотекой-филиалом №3 Централизованной библиотечной системы Оленегорска Мария Дружининская, ведущий библиотекарь отдела информационного обслуживания областной научной библиотеки Владислав Кликунов и заведующий сельской библиотекой населенного пункта Оленья Губа Валентина Титаренко.

За активный вклад в поддержку литературного творчества и чтения отмечены ведущий библиотекарь отдела информации по культуре и искусству областной научной библиотеки Дарья Беляева, главный библиотекарь отдела обслуживания читателей Центральной детской библиотеки Мурманска Екатерина Оренбургова и ведущий библиотекарь филиала №1 городской детской библиотеки Кировска.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, торжественная церемония награждения победителей состоится 15 июня в рамках мероприятий профессионального форума специалистов библиотек – Всероссийского библиотечного конгресса и XXVII Ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации.

Фото: https://gov-murman.ru