Объявлены победители регионального конкурса «MURMANSK.TRAVEL SOUVENIR»

На VII Арктическом фестивале «Териберка» состоялось торжественное награждение победителей регионального конкурса «MURMANSK.TRAVEL SOUVENIR».

Конкурс проводится комитетом по туризму Мурманской области совместно с региональным Туристским информационным центром для выявления и поощрения создателей лучшей региональной сувенирной продукции и вовлечения их в процесс разработки уникальных локальных сувениров.

Отборочный этап конкурса проходил с 6 по 30 июня 2022 года, всего на конкурс поступила 141 заявка от 74 авторов. В состав конкурсной комиссии вошли представители органов исполнительной государственной власти, подведомственных учреждений, бизнеса, представители туриндустрии, учреждений культуры Мурманской области.

В номинациях «Арктический сувенир» и «Гастрономический сувенир» 1 место занял Алексей Редькин из Териберки (бренд «ЭкоСевер»). Он представил арктическую косметику: крем для лица, защиту от загара, шампуни, скрабы, лосьоны; а также арктические водоросли.

В номинации «Тематический сувенир» победителем стала мурманчанка Алла Горковская с набором ёлочных игрушек из ваты «Север… в память о себе».

В номинации «Экологический сувенир» 1 место у мурманчанки Екатерины Афониной, которая создала из ваты животных северного края. Лучший этнический сувенир – у ковдорчанина Алексея Михеева: он представил «Гиперборейский амулет».

Также членами комиссии было принято решение о введении дополнительных номинаций. «Инновационный подход»: приз получила компания «Умная SREDA» из Заполярного за сувениры из переработанного вторичного сырья – подставки под горячее, держатели для телефонов. «Сохранение традиций и ювелирная работа»: победителями признаны ловозерцы Евгений Русинов из Ловозера за серию брошей из рогов оленя, а также Наталья Ларина за браслеты из кожи северного оленя. В дополнительной номинации «Новый вкус Севера» победителем стала мурманчанка Екатерина Стогова, создавшая морс из морошки. Победа в номинации «Лучшая идея детского сувенира» досталась Диане Мухортовой за вязаную игрушку «Кит в шляпе», Владимиру Ручкину за книгу «Раскрась Север» и Оксане Губенко за деревянные кубики с изображением видов Кольского полуострова.

«Лучшая идея дорожного сувенира» – у апатитской ООО «Телесеть» с настольной игрой с достопримечательностями Кольского края, а также у Евгения Боровичева и Екатерины Копеиной, создавших набор игральных карт «Растения Мурманской области».

«Лучшая идея подарочного набора» – у Анастасии Шелеховой: в него вошли кружка, мыльница, блюдце, соусник, тарелки в коробке с различными изображениями, панно с оленем на спиле дерева, керамическая рыба.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, во время фестиваля работала выставка «MURMANSK.TRAVEL SOUVENIR», на которой были представлены работы всех участников конкурса. Среди посетителей было организовано голосование на приз зрительских симпатий, победителем которого стал Валерий Борисенко за серию открыток с северным сиянием.

«Конкурс должен стать ежегодным, так как наши мастера создают уникальные вещи, которые оставляют в памяти незабываемые воспоминания о Кольском Заполярье. В рамках лаборатории с работами авторов смогли познакомиться не только гости нашего региона и их жители, но и туроператоры, которые готовы сотрудничать с нашими талантливыми мастерами. Очень важно, что в год экологического туризма мы познакомились с авторами, создающими сувениры папье-маше из ваты, из топляка, украшения невероятной красоты из эпоксидной смолы и сухоцветами, создана уникальная арктическая косметика из ламинарий и фукуса. Мы благодарим каждого автора за работу и надеемся на дальнейшее сотрудничество», – прокомментировал председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Подробные результаты конкурса опубликованы на сайте регионального комитета по туризму по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/