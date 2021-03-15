Объявлены победители соревнований по баскетболу 57-й Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций региона
Соревнования по баскетболу 57-й Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций региона прошли на базе Детско-юношеской спортивной школы Кольского района среди мужских и женских команд (1-я группа).
В них приняли участие команды студентов Кольского транспортного колледжа, Мурманского индустриального колледжа, Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, Мурманского медицинского колледжа, Мурманского педагогического колледжа, Мурманского технологического колледжа сервиса, Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева и строительного колледжа имени Н.Е. Момота.
Как сообщает региональное Министерство образования и науки, по итогам соревнований среди мужских команд 1-е место завоевала команда Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота, «серебро» у команды Мурманского медицинского колледжа, 3-е место заняла команда Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева.
Среди женских команд победителем стала команда Мурманского педагогического колледжа, 2-е место заняла команда Мурманского технологического колледжа сервиса, 3-е место – у команды Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева.