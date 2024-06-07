Объявлены проекты-победители культурно-познавательного туризма в регионе

В 2024 году в рамках года культурно-познавательного туризма комитет по туризму Мурманской области провёл конкурс туристических проектов субъектов туриндустрии, направленных на развитие и популяризацию культурно-познавательного туризма в регионе, и определил победителей.

«Сегодня важно не только создавать объекты размещения и питания, но и места притяжения для туристов, которые будут рассказывать о культуре и истории региона. Рад, что многие предприниматели проявили интерес к такому непростому, но увлекательному направлению в туризме, как культурно-познавательный туризм», – прокомментировал председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Состоялось заседание конкурсной комиссии по рассмотрению проектов в индустрии туризма, на котором 16 предпринимателей презентовали и защищали свои проекты. На каждый проект можно было получить субсидию до 1 млн рублей. Проекты были представлены в части оснащения музейных экспозиций, арт-пространств, тематических парков и точек реализации сувенирной продукции.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, в данном направлении получили самые высокие баллы и стали победителями:

– ИП Шелякин Сергей Евгеньевич с реализацией проекта «Музейно-выставочная студия «Самовар»» в Мурманске;

– ИП Клибанский Алексей Владимирович с реализацией проекта «Лапландская тропа»;

– ООО «Хибины Тур» с реализацией проекта «Строительство домика для продажи сувениров и организации пункта выдачи теплой одежды гостям этнопарка «Огни Имандры»;

– ИП Курашова Кристина Сергеевна с реализацией проекта «Значение лошади в освоении Севера» в Апатитах;

– ИП Ельцова Светлана Сергеевна Арт-музей «Лапландский сказочник» в Кировске;

– ООО «ООО «Тревелсмарт»» с реализацией проекта «Школьные патриотические экскурсии».