Объявлены закупки на строительство двух новых школ в Мурманске

Комитет по конкурентной политике Мурманской области разместил в единой информационной системе два электронных аукциона по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и строительству новых школ в Мурманске. Заказчиком выступает Управление капитального строительства. Заявки можно подать до 7 октября.

Новые школы планируется построить в Казарменном переулке (начальная максимальная цена контракта – 936 млн 61 тысяча 830 рублей) и на улице Советской (начальная максимальная цена контракта – 690 млн 571 тысяча 738 рублей). Срок возведения и сдачи объектов – осень 2022 года.

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, социально значимые закупки проводятся в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».