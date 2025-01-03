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Мурманская область. Арктика (16+)03.01.25 12:00

Объявляется сбор заявок на государственную поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения на 2025-2027 годы

В Мурманской области с 9 января 2025 года стартует сбор заявок на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для софинансирования расходных обязательств регионов страны по предоставлению юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение части затрат и (или) возмещение затрат на приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Конкурсный отбор проводится Минэкономразвития России в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». В соответствии с правилами предоставления и распределения в 2025-2027 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения заявку на участие направляет высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации. В Мурманской области сбор предложений осуществляет региональный комитет по туризму.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, заявки принимаются с 9 января по 9 февраля 2025 года (до 23.00) включительно по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Коминтерна, 7 (3-й этаж, кабинет 301; по будням - с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 или заказным почтовым отправлением, и в формате .jpeg или .pdf на адрес электронной почты комитета: tourism@gov-murman.ru).

Консультации по вопросам подготовки документов для участия можно получить в отделе реализации государственных программ и государственной поддержки субъектов туриндустрии по телефонам: 8(8152) 486-917, 8(8152) 486-018, 8(8152) 486-275 по будням - с 9.00 до 17.00 или написав на электронную почту: sadkova@gov-murman.ru, yuvasilyeva@gov-murman.ru, grydina@gov-murman.ru.

Формы документов для заявки на участие.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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