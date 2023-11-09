Обязан ли работодатель индексировать заработную плату? Ответ знает эксперт «SuperJob»

Индексация заработной платы: право или обязанность работодателя? Как часто нужно проводить индексацию заработной платы? Является ли индексация заработной платы обязанностью работодателя?

Да, является.

Эта обязанность напрямую установлена статьей 134 Трудового кодекса РФ. Но при этом закон делит работодателей на две группы: государственные организации (государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения) и все остальные (негосударственные организации, в т. ч. организации коммерческого сектора). Для первой группы порядок индексации должен быть определён отдельным нормативным актом, например, приказ (или распоряжение) о проведении индексации государственного органа, в ведении или подчинении которого находится организация.

Для коммерческого же сектора таких отдельных нормативных правовых актов нет. Трудовой кодекс РФ позволяет таким работодателям самостоятельно решить вопрос о том, как проводить индексацию у себя в компании. Но проводить такую индексацию всё равно нужно!

Как провести индексацию в организации, не относящийся к государственному сектору?

В том порядке, который работодатель установит сам.

Статья 134 Трудового кодекса РФ обязывает работодателя предусмотреть вопрос индексации заработной платы в коллективном договоре или локальном нормативном акте. При этом индексация заработной платы должна быть связана с обеспечением повышения уровня реального содержания заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.

Как определил Верховных суд РФ, «Трудовой кодекс Российской Федерации не предусматривает никаких требований к механизму индексации, поэтому работодатели, которые не получают бюджетного финансирования, вправе избрать любые порядок и условия ее осуществления (в том числе ее периодичность, порядок определения величины индексации, перечень выплат, подлежащих индексации) в зависимости от конкретных обстоятельств, специфики своей деятельности и уровня платежеспособности» (обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №4 утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2017).

Следовательно, работодатель сам решает для себя, в каком виде и как будет проводиться индексация. Для этого рекомендуется разработать отдельный локальный нормативный акт или включить условия индексации в действующий локальный акт (например, в положение об оплате труда). Закон не говорит о том, что должно быть указанно в этом локальном акте, но исходя из задач, которые нужно решить с помощью данного документа, в нем рекомендуется определить:

- периодичность проведения индексации. Учитывая цель индексации (обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги), индексацию заработной платы рекомендуется производить ежегодно;

- срок проведения индексации;

- порядок проведения индексации. Необходимо определить механизм проведения индексации и установить её размер (или указать, как и чем он определяется). Здесь может быть много вариантов: установление процента от оклада, повышение размера заработной платы в твердой сумме и другие способы. Работодатель вправе выбрать для себя тот способ, который будет удобен ему, и это следует описать в локальном акте или коллективном договоре. Желательно указать логику определения размера индексации (то есть то, как определяется итоговое значение, на которое будет проведена индексация).

Можно ли заменить индексацию премией?

Можно, но только если это будет предусмотрено в локальном акте.

В соответствии с той же позицией Верховного суда РФ, «исходя из буквального толкования положений ст. 134 ТК РФ индексация — это не единственный способ обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы. Обязанность повышать реальное содержание заработной платы работников может быть исполнена работодателем и путем ее периодического увеличения безотносительно к порядку индексации, в частности, повышением должностных окладов, выплатой премий и т. п.». Иными словами, просто увеличивая работникам оклады или выплачивая премии, работодатель тоже может доказать, что он выполняет требования, установленные статьей 134 Трудового кодекса РФ. Однако для того, чтобы не было рисков в этой части, все же рекомендуется не просто повысить размер окладов или выплатить работникам премию (в целях исполнения обязанности по индексации), а прописать еще и порядок такой «индексации», на который можно впоследствии ссылаться. В противном случае выплата премий или повышение окладов может быть признано никак не связанным с процедурой индексации заработной платы в вашей организации.

Можно ли не проводить индексацию вообще?

Нет, нельзя.

Как указал Верховный суд РФ в Определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 08.04.2019 №89-КГ18-14, «статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации установлена императивная обязанность работодателей, в том числе не относящихся к бюджетной сфере, осуществлять индексацию заработной платы работников в целях повышения уровня реального содержания заработной платы, её покупательной способности». При этом Верховный суд указал, что «право работника на индексацию заработной платы не зависит от усмотрения работодателя, то есть от того, исполнена ли им обязанность по включению соответствующих положений об индексации в локальные нормативные акты организации. Работодатель не вправе лишать работников предусмотренной законом гарантии повышения уровня реального содержания заработной платы и уклоняться от установления порядка индексации».

Соответственно индексация должна быть проведена в любом случае, независимо от того, есть ли в организации установленный порядок по ее проведению или нет. Отсутствие факта индексации заработной платы может послужить основанием для привлечения работодателя к ответственности по части 1 статьи 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Кроме того, при выявлении такого нарушения инспекционный орган может обязать работодателя установить порядок индексации и, соответственно, провести индексацию в установленном порядке.

Как часто нужно проводить индексацию?

Конкретной периодичности проведения индексации в законе нет. Однако, как показывает практика, безопасней всего проводить индексацию минимум один раз в год. Это связано с тем, что повышение цен на товары и услуги происходит ежегодно, а цель индексации — повысить уровень реального содержания заработной платы в связи с повышением цен.