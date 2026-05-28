ПСИХОТЕРАПЕВТ: ЧТО ЛЕЧИТ И ПОКАЗАНИЯ К ОБРАЩЕНИЮ
Обязательная аттестация инструкторов-проводников: новые правила безопасности для туристов в Мурманской области

С 1 октября 2026 года в России вступают в силу новые требования к инструкторам-проводникам, сопровождающим туристов на сложных маршрутах. Теперь все специалисты этой сферы обязаны пройти аттестацию, подтверждающую теоретические знания и практические навыки. Главная цель нововведения – повышение качества туристских услуг и обеспечение безопасности на маршрутах.

До 1 июля 2024 года включение инструкторов-проводников в реестр носило добровольный характер. Однако с 1 октября 2026 года все специалисты, ранее успешно прошедшие аттестацию, обязаны повторно подтвердить свою квалификацию для оказания туристских услуг. Допускается перенос срока, но не более одного раза. В случае непрохождения аттестации сведения о таком инструкторе исключаются из реестра.

Право на проведение аттестации предоставлено трём уполномоченным организациям: 

Федерация альпинизма России – для альпинистских маршрутов; 

Федерация спортивного туризма России  – для водных, пешеходных, горных (за исключением альпинизма, фри-райда и ски), спелеологических и лыжных маршрутов; 

Федерация подводного спорта России – для подводных маршрутов.

После успешного прохождения аттестации специалисты получают доступ в единый федеральный реестр инструкторов-проводников, который функционирует на базе федеральной системы «Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг (сервисов)». Перейти в реестр можно по ссылке .

«Для Мурманской области, где активно развивается спортивный и приключенческий туризм, включая походы по Хибинам, водные маршруты и лыжные экспедиции, аттестация инструкторов-проводников – давно назревшая мера. Это не просто формальность, а реальный шаг к тому, чтобы каждый путешественник, выбирая сложный маршрут, был уверен в профессионализме своего проводника. Мы видим, как растёт турпоток в Заполярье, и обязаны обеспечить самый высокий уровень безопасности. Введение аттестации – важный этап для всей индустрии», – прокомментировала Светлана Макарова, заместитель председателя Федерации спортивного туризма Мурманской области.

Срок действия аттестации инструкторов-проводников составит 5 лет. Более подробная информация размещена на сайте Министерства туризма и предпринимательства Мурманской области по ссылке.

