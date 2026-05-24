Обязательная биометрия для МФО, задуманная как защита от мошенников, привела к обратному эффекту: число нелегальных кредиторов начало резко расти.

Как пишут «Известия», с марта этого года все микрофинансовые компании (МФК) обязаны использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) при дистанционной выдаче займов. Но уже спустя 2 месяца ЦБ объявил мораторий на штрафы за нарушение требований - санкции начнут действовать только с 2027 года. С весны 2027 года правило распространят уже на все микрофинансовые организации, включая микрокредитные компании (МКК).

На этом фоне в России выросло число нелегальных кредиторов. По данным ЦБ, в I квартале 2026 года регулятор выявил на 36% больше «чёрных кредиторов», чем кварталом ранее. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что причина в новых требованиях к микрофинансовым компаниям. Легальные игроки оказались не готовы к запуску системы, а часть клиентов после отказов в онлайн-займах начала искать деньги в теневом секторе.

Как сказали «Известиям» в пресс-службе Банка России, внедрение идентификации через ЕБС стало для рынка сложным регуляторным изменением.

В Минцифры сообщили изданию, что сама ЕБС технически готова и уже обрабатывает миллионы запросов. Однако в Центре биометрических технологий признали: основная проблема - адаптация рынка. МФО приходится перестраивать клиентские сервисы, подключать IT-системы к ЕБС и порталу «Госуслуги», а также обучать сотрудников.

Обязательная биометрия стала для микрофинансового рынка не только новым этапом регулирования, но и серьёзным стресс-тестом. Эксперты сходятся во мнении: без расширения охвата ЕБС и плавного внедрения системы риски роста «чёрного кредитования» в ближайшие годы сохранятся.