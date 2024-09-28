Обязательная консультация психолога перед разводом: одобряют 42% разведенных, против — 45%

45% разведенных россиян не верят, что обязательные психологические консультации помогут сохранить семьи. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

В Госдуму планируют внести законопроект, согласно которому супругов, желающих расторгнуть брак, обяжут пройти консультацию психолога: это условие будет распространяться на те пары, у которых есть несовершеннолетние дети, или если один из супругов не хочет разводиться.

Согласно опросу «SuperJob», 44% россиян поддерживают эту инициативу. Каждый третий (32%) выступил против: «Считаю эти консультации бесполезными».

Женщины чаще мужчин одобряли проект: 49 и 39% соответственно. В консультации больше всех верят россияне в возрасте от 35 до 44 лет (52%).

Число противников инициативы растет с увеличением уровня доходов опрошенных (28% среди россиян с зарплатой до 50 тысяч рублей и 46% среди зарабатывающих от 100 тысяч в месяц): «Трата бюджетных средств. Нет квалифицированных психологов, которые будут работать на конвейере. А если так, то будет формализм».

Среди россиян, прошедших процедуру развода, за инициативу проголосовали 42%, против — 45%: «Это уже похоже на рабство. Каждый сам принимает решение без посторонних»; «Я сам оплачивал подобные консультации, когда жена подала на развод. Толку никакого».

Время проведения опроса: 20—24 сентября 2024 года.