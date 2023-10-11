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Мурманская область. Арктика (16+)11.10.23 11:30

Обязательный аудит и экспертиза тарифов ЖКУ управляющих компаний может быть введён в России

Обязательный независимый аудит управляющих компаний — во избежание необоснованного повышения тарифов за ЖКУ — может быть введён в России. Такой законопроект будет внесён в Госдуму.

Как пишут «Известия», проверять УК и ресурсоснабжающие организации предлагается раз в полгода, а информацию о результатах размещать в открытом доступе. Авторы документа полагают, что такая мера позволит не только предотвратить необоснованное повышение цен, но и снизит социальную напряженность, если люди будут уверены в том, что они не переплачивают. Важно, чтобы расходы на проведение таких проверок не легли в итоге на самих пользователей, указывают эксперты, а в остальном одобряют повышение прозрачности в этой сфере.

Каждые полгода проводить независимый аудит и экспертизу тарифов ЖКУ, указанных в платёжных квитанциях, предлагает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Годовая бухгалтерская отчётность управляющей организации, товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива, (…) которым вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги, подлежит обязательному аудиту», — указано в документе, с которым ознакомились «Известия».

Проблема определения размера платы за жильё и коммунальные услуги, особенности их расчёта и постоянная индексация остаются важными факторами социальной напряженности — они напрямую затрагивают семейный бюджет и влияют на благосостояние, отмечается в пояснительной записке к документу.

Аудит позволит в случае выявления нарушений сменить недобросовестную организацию. Более того, документ предусматривает и штраф в размере 50% от суммы завышения, а также возбуждение уголовного дела по факту, например, растраты, подчеркнули в партии.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».

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