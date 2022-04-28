ОБЗОР КО ДНЮ ВАХТОВИКА: регионы лидеры по спросу на вахтовых работников, где зарплата выше всего и каким компаниям срочно нужны рабочие по вахте

27 апреля в России отмечался День вахтовика, он проходил уже 12 раз. Этот праздник законодательно не утверждён и имеет неофициальный статус. Суть праздника – отдать дань уважения работникам вахтового метода.

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда Северо-Запада и выяснили, насколько выросли зарплаты вахтовиков за год и в каких регионах и компаниях повышен спрос на новых вахтовых сотрудников.

С начала года российские компании открыли почти 170 тысяч новых вакансий с вахтовым форматом работы, это на 49% больше, чем в аналогичном периоде 2021. На вахту в целом по стране приходится порядка 6% от всего объёма работных предложений с начала года. В регионах СЗФО спрос на вахтовых работников по сравнению с началом 2021 года вырос ещё сильней – плюс 78% вахтовых вакансий на Северо-Западе страны. Лидерами по динамике вакансий стали Ленобласть (+138% вакансий по вахте в начале 2022 года), Мурманская область (+136%) и Петербург (наглядно на диаграмме 1).

При этом наибольшая доля вахтовых вакансий от общего числа работных предложений приходится на другие регионы СЗФО. Так, на данный момент в Коми 17% вакансий имеют именно вахтовый метод работы. На втором месте по доле вахтовой схемы работы среди прочих вакансий – Ненецкий АО (15%). На третьем месте по доле таких вакансий оказались Псковская и Новгородская область (по 9% в каждом регионе) (наглядно на диаграмме 2).

Доля вахтовых вакансий в Мурманской области сейчас составляет 8%.

На фоне роста спроса на новых вахтовых работников компании Северо-Запада также стараются соответствовать запросам соискателей и повышают предлагаемые зарплаты. Так, в 2022 году по сравнению с 2021 в среднем по СЗФО уровень зарплат вахтовиков вырос в среднем на 16%. Причём наибольший рост зарплат в вакансиях, доступных для вахтовых сотрудников зафиксирован в Коми (+27% год к году) до 103 тысяч рублей. В Мурманской области зарплаты вахтовиков выросли за год на 16% - до 95 тысяч (наглядно на диаграмме 3).

Стал также известен топ компаний-лидеров по числу опубликованных вахтовых вакансий в Мурманской области с начала 2022 года: «Консалтинг Групп», Велесстрой», «Управляющая компания строительного холдинга, Филиал «Новарктик Снс в г. Москве», ТЭК «Мосэнерго», «НИТЭК», «ЛСТК-СПЕЦСТРОЙ», «ЕвроХим», «Минерально-Химическая Компания», «Евро про», «Стройтранснефтегаз», «КИП-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ», «ПромСнаб, Запсибгазпром-Газификация», «ОМС», «ФосАгро», «ПОЛАТИ», «ВиЭй сервисиз», «УралКонтрольСервис», «РосПром Персонал», «Fircroft Engineering Services Limited».

Согласно сервису hh.ru «Карта вакансий», чаще всего в Мурманской области на данный момент вахтовых работников ищут как рекрутинговые агентства (по заказу промышленных площадок со всей страны), так и работодатели напрямую на свои производственные территории. Интересно, что кроме местных работодателей на мурманских вахтовиков претендуют и компании из совсем других регионов и городов (Екатеринбург, Уфа, Москва, Новосибирск, Красноярск и другие).

Работу вахтой сегодня рассматривают лишь 5% российских соискателей, однако в некоторых регионах доля таких резюме существенно выше. Так, на первом месте по интересу к работе вахтовым методом оказался Ямало-Ненецкий АО - в этом регионе на вахтовиков приходится 17,1% соискателей. На втором месте – Сахалинская область (16,6%), на третьем – Забайкальский край (16,1%). Реже всего поехать на вахту готовы жители Нижегородской области (всего 2,9%), Москвы (2,6%) и Московской области (2,2%).

Среди местных жителей вахта пользуется большой популярностью – этот вариант занятости указан в 7% резюме (4-е место среди регионов СЗФО). Чаще всего вахтовый метод работы привлекает водителей – это 7,1% от всех «вахтовых» резюме. Также в лидерах - инженеры-конструкторы (5,1%), механики (4,3%), менеджеры по продажам (4%), машинисты (3,8%), инженеры-технологи (3,2%), слесари (3%), инженеры ПТО (2,8%), электромонтажники (2,7%) и прорабы (2,6%).

Зарплатные ожидания 41% вахтовиков Северо-Запада находятся на уровне 80 тысяч рублей, 15% претендуют на доход не ниже 100 тысяч. Ещё 17% вахтовиков из СЗФО и в том числе из Мурманской области хотят получать до 300 тысяч рублей.