Обзор промышленной сферы России по итогам первого полугодия: дефициты и зарплаты

Кадровый голод — проблема масштабов не одной конкретной компании, а страны в целом. Возникает своего рода цепная реакция. Удлиняются сроки подбора, а следовательно, растёт стоимость. Бизнес не получает выручку из-за простоя рабочего места, под удар попадает реализация стратегии компании и KPI по операционным и финансовым показателям.

Эксперты hh.ru подвели итоги первого полугодия на рынке труда в промышленной сфере и выяснили, как менялся спрос на работников и зарплаты самых востребованных специалистов, насколько острым оказался дефицит кадров в 2023 году и какие прогнозы даёт бизнес относительно своего положения.

Общие данные

По итогам за первое полугодие 2023 российские работодатели разместили на hh.ru более 720 тысяч вакансий, связанных с промышленной и производственной сферой. Это на 22% больше, чем за аналогичный период 2022. На регионы СЗФО приходится по итогам шести месяцев более 75 тысяч вакансий в данной сфере, что также превышает прошлогоднюю потребность на 12%.

Зарплатная политика работодателей-промышленников с начала года показывает, что в целом компании готовы повышать предлагаемый доход. Так, с начала года зарплата в сфере производства выросла на 5% (с 62630 до 65489 рублей). Но это всё равно не покрывает потребности соискателей, которые за шесть месяцев увеличили заплатанные запросы на 6% (с 72140 до 76600 рублей).

Специалисты сферы производства востребованы в десятках отраслей. Наибольшая доля спроса приходится на работодателей из отрасли «Строительство, недвижимость, эксплуатация и проектирование» - сразу 12% вакансий. Также велик спрос на работников у металлургических компаний (8% рабочих мест по отрасли) и работодателей из сферы производства промышленного оборудования, станков и комплектующих. В регионах СЗФО спрос на производственников особенно заметен в сфере тяжёлого машиностроения (8%).

Топ специализаций с самым большим количеством вакансий и резюме в сфере производства в целом по стране сильно отличается. Так, работодатели преимущественно ищут рабочих: слесарей, машинистов, сварщиков, фрезеровщиков, операторов производственных линий. Соискатели со своей стороны всё чаще обновляют резюме и претендуют на вакансии «беловоротничковой» сферы: инженерные специальности, технологи, начальники смены или участка, начальники производства и т.д.

У работодателей высок спрос на производственников с развитыми hard-skills (владение AutoCAD, техническое обслуживание, ремонтные работы, монтаж оборудования, чтение чертежей и др.), соискатели в свою очередь чаще указывают и предлагают развитые soft-skills (работа в команде, обучаемость, исполнительность, ответственность).

Портрет типичного соискателя в сфере производства на данный момент: это мужчина средних лет (до 35), имеющий в большинстве случаев либо высшее, либо средне-специальное образование и стаж работы от 3 до 6 лет в профессии.

Зарплаты

Зарплатная аналитика свидетельствует, что работодатели, нанимающие производственников (и особенно остродефицитных специалистов), стараются повышать зарплату как в вакансиях для новых работников, так и для текущих специалистов. Так, с начала года зарплата в вакансиях сферы «Производство» выросла на 2859 рублей (до 65489 рублей), за год рост также заметен: +4618 рублей. Более того, согласно данным сервиса hh.ru «Банк данных зарплат», порядка 35% компаний из производственной сферы планируют до конца 2023 года проиндексировать зарплаты сотрудников на 7% от текущего уровня.

Между тем соискатели также повышают запросы и даже более активно, чем работодатели свои зарплатные предложения. Так, с начала года соискатели в целом по стране повысили зарплатные ожидания на 4446 рублей, а за год более чем на 12400 (до 76600 рублей). В регионах СЗФО у кандидатов ещё более серьёзные ожидания: зарплата должна быть не ниже 79000 рублей.

При этом динамика зарплат в производственных вакансиях не всегда идёт вверх от месяца к месяцу. Так, например, в первом полугодии в Архангельской и Мурманской области зарплаты даже сокращались. В Ленобласти, Ненецком АО, Карелии и Коми сначала наблюдался рост дохода, но потом вновь динамика прекращалась.

Более-менее поступательный рост зарплат производственников в этом году наблюдается в Псковской и Калининградской области. При этом оба эти региона являются аутсайдерами по уровню дохода производственников. Так, в калининградском промышленном секторе сейчас в среднем можно заработать до 48000 рублей, а в Псковской области – до 52000. Другие регионы СЗФО преодолели эти зарплатные барьеры ещё 2-3 года назад (наглядно на диаграмме 1).

Если же сравнивать с зарплатами, которые предлагают в промышленном секторе Москвы, то видно, что самый сильный зарплатный разрыв относительно столицы наблюдается у работодателей из Калининградской области: здесь зарплаты производственников ниже их московских коллег на 44%. На 39% ниже московских зарплаты псковских производственников.

Зарплаты мурманских рабочих и специалистов на производстве ниже московских на 17%. А петербургские промышленники получают на 13% меньше, чем их московские коллеги. С другой стороны, на 48% выше московской заплаты можно найти на производственных предприятиях Ненецкого АО.

В таблице 1 показано, на сколько средние предлагаемые зарплаты специалистов в сфере производства в регионах СЗФО ниже, чем в Москве?

В целом по стране регионами-лидерами по самым большим зарплатам в промышленной сфере по итогам полугодия являются Еврейская АО (132742 ₽), Ненецкий АО (126208 ₽), Чукотский АО (125429 ₽), Магаданская область (123437 ₽) и Амурская область (121076 ₽).

Хорошей новостью может быть то, что молодые начинающие специалисты, которые остаются в профессии, могут достаточно быстро расти по карьерной лестнице и получать повышение в доходе. Так, средние зарплаты сотрудников-рабочих на начальном уровне сейчас составляют порядка 43000 рублей, но на уровне ведущего специалиста эта зарплата увеличивается до 56000. Сервисные специалисты в начале карьерного пути в среднем зарабатывают до 47000, а попав на ставку линейного руководителя в этом же профессиональном направлении уже могут ожидать доход до 90000 рублей.

Рабочие-производственники в строительном бизнесе в первые годы работы зарабатывают в среднем до 38000, но уже на должности ведущего специалиста их доход может увеличиться до 80000 рублей (наглядно на диаграмме 2).

Кадровый Дефицит

Рынок труда в первом полугодии 2023 года продолжает находиться в состоянии дефицита людей, а уровень безработицы вновь обновил рекорд и составил 3,2%. hh.индекс в промышленной сфере (уровень конкуренции) также демонстрирует эту тенденцию, снизившись до 2 пунктов по России, до 3 по Москве, Петербургу и регионам СЗФО. Это значит, что вместо 7-8 требуемых кандидатов на вакансию в промышленном секторе претендуют не более 2-3 человек.

Кроме того, за последний месяц число активных вакансий в производстве увеличилось на 20% в самых массовых и при этом дефицитных сферах: транспортно-логистической, а также в сегменте рабочего персонала. При этом активность соискателей в них продолжает снижаться третий месяц подряд, что усугубляет и без того сложную ситуацию с поиском и подбором персонала.

«Сегодня про рынок труда важно понимать три вещи. Первая — ситуация, правда, сложная, потому что в одно время сошлись сразу несколько неблагоприятных факторов. Вторая — демографическое состояние не улучшится как минимум в ближайшие 7 лет. Третья — о том, что происходит, должны знать заказчики (топ-менеджмент, линейные руководители, тимлиды), чтобы вместе с HR-функцией преодолевать проблему дефицита человеческих ресурсов. То есть фраза «За забором ещё много желающих на место любого недовольного сотрудника» должна уйти в прошлое у бизнеса – людей на рынке труда больше нет так много, как это было раньше», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Что примечательно, основной спрос на кандидатов сосредоточен в нескольких профессиональных группах: рабочий персонал, производство, сервисное обслуживание (37%), продажи, обслуживание клиентов, розничная торговля (33,5%), строительство и недвижимость (14,7%). Получается, работодатели из разных отраслей фактически конкурируют за одних и тех же людей на рынке труда. Для сравнения: на вакансии ИТ-специалистов приходится всего 6%, маркетологов — 3% (наглядно на графике 1).

В СЗФО нет ни одного региона с избытком кандидатов в промышленной сфере. Но самая печальная ситуация с точки зрения кадрового дефицита в промышленности сложилась на данный момент в Ленобласти, Псковской, Новгородской области (менее 2 резюме на рабочее место) (наглядно на диаграмме 3).

Как показывает практика HR-рекрутеров, сильно усложнился подбор производственного и рабочего персонала, линейных функциональных руководителей, специалистов, связанных с продажами, логистикой, транспортом и доставкой. Согласно результатам опроса hh.ru и компании «Яков и Партнёры», средний срок привлечения кандидатов увеличился в 1,5 раза вне зависимости от размера компании. Почти каждый третий рекрутер закрывает позицию в среднем за 2–3 месяца. А 13% тратят на подбор от 3 до 6 месяцев, хотя раньше этот показатель был куда меньше — 5%.

Кадровый голод — проблема масштабов не одной конкретной компании, а страны в целом. Возникает своего рода цепная реакция. Удлиняются сроки подбора, а следовательно, растёт стоимость. Бизнес не получает выручку из-за простоя рабочего места, под удар попадает реализация стратегии компании и KPI по операционным и финансовым показателям (наглядно на диаграмме 4).