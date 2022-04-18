Обзор рынка труда: ситуация за неделю с 11 по 17 апреля по регионам СЗФО

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда регионов СЗФО за вторую неделю апреля* и выяснили, в каких сферах число вакансий сократилось сильнее всего, и где местные жители стали чаще искать работу, насколько высока конкуренция за рабочие места на Северо-Западе.

«Динамика второй недели апреля 2022 года показывает, что в ряде регионов СЗФО ситуация продолжает медленно, но верно стабилизироваться. Вот уже вторую неделю мы фиксируем уменьшение падения уровня вакансий по ряду регионов Северо-Запада. Более того за неделю в целом по СЗФО число вакансий выросло на 1%. Подобная положительная динамика наблюдается впервые за время наблюдений по регионам СЗФО начиная с 24 февраля. Со стороны соискателей ситуация противоположная: жители СЗФО стали меньше выходить на поиск вакансий и мониторить рынок труда», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

Динамика вакансий и резюме в регионах СЗФО (с 11 по 17.04 по сравнению с 4 по 10.04) Регион Динамика вакансий Динамика резюме Санкт-Петербург -2% -0,13% Архангельская область +1% -0,34% Ленинградская область +1% -0,17% Калининградская область +0,46% +0,02% Мурманская область +2% -1,48% Ненецкий АО -2% -2,27% Новгородская область +2% -0,01% Псковская область -1% -0,83% Республика Карелия -1% -0,39% Республика Коми -1% -0,66%

В Ленобласти по итогам второй недели апреля по сравнению с началом месяца наибольшее сокращение вакансий наблюдалось в сфере продаж (-7%), в банковской области (-6%) и в автобизнесе (-5%). При этом у работодателей вырос спрос на домашний персонал (+31%), на специалистов в сфере искусства (+11%), а также преподавателей и репетиторов (+10%). Местные соискатели по итогам недели больше всего интересовались работой в сфере услуг (+9%), в сфере консультирования (+4%).

В Санкт-Петербурге за период с 11 по 17 апреля сильнее всего упало число вакансий в сфере безопасности и управления персоналом (по -4% в каждой сфере), а также в автобизнесе и транспортной сфере (по -2% в каждой сфере). С другой стороны, работодатели стали активно искать сотрудников для работы в ресторанно-гостиничном бизнесе (+9%) и страховании. Со стороны соискателей: домашний персонал (+3%), ИТ-специалисты и рабочие (по +1%) стали еще более активно выходить на рынок и мониторить вакансии.

В Архангельской области за вторую неделю апреля сильнее всего уменьшилось число работных предложений для юристов (-10% вакансий), в маркетинге (-7%) и образовательной области (-4%). При этом вырос спрос на работников в сфере добычи сырья (+26%), домашний персонал (+14%) и сезонных работников в сфере ресторанно-гостиничного бизнеса (+9%). С другой стороны, за неделю чаще других выходили на рынок труда представители домашнего персонала (+13%), фитнес-индустрии, салонов красоты (+13%) и специалисты по закупкам (+5%).

В Калининградской области за вторую неделю апреля работодатели сократили спрос на работников в сфере страхования (-25%), в автобизнесе (-7%) и в образовательной области (-6%). При этом за неделю увеличился спрос на юристов (+15%), тренеров в фитнес-индустрии (+10%), и домашний персонал (+8%). Со своей стороны калининградцы по итогам недели чаще стали искать работу в сфере страхования (+18%), консультировании (+13%) и в сфере безопасности (+3%).

В Мурманской области продолжает падать спрос на маркетологов (-9% за последнюю неделю), в сфере туризма (-6%) и в продажах (-1%). При этом вырос спрос на тренеров в фитнес-индустрии (+19% вакансий), преподавателей и репетиторов (+18%), а также специалистов в сфере автобизнеса (+16%). С другой стороны, чаще других за неделю искали работу представители сферы искусства и масс-медиа, туризма и добычи сырья.

В Новгородской области вот уже вторую неделю подряд сокращается число вакансий в сфере госслужбы (-24%). Также стало меньше вакансий в сфере фитнеса и салонов красоты (-12%) и в автобизнесе (-10%). При этом вырос спрос на домашний персонал (+33%), на преподавателей и репетиторов (+18%) и рекрутёров (+14%). Со своей стороны больше всего выходили на рынок труда жители области, ищущие работу в сфере добычи сырья (+18%), домашний персонал (+13%) и госслужащие (+6% резюме).

В Псковской области за последнюю неделю сильнее всего число вакансий сократилось в юридической области (-20%), в ИТ-сфере (-9%) и в автобизнесе (-7%). При этом вырос спрос на работников в сфере искусства (+21%), домашний персонал (+11%) и специалистов по закупкам и тендерным процедурам (+10%). Псковичи уже вторую неделю активно ищут работу в банковской сфере (+10% резюме за неделю). Также активно выходят на рынок труда юристы (+4% резюме) и рабочие (+3%).

В Карелии работодатели за неделю больше всего снизили спрос на работников в сфере страхования (-50% вакансий). Также упало число вакансий в продажах (-14%) и в маркетинге (-9%). При этом вырос спрос на юристов (25% вакансий за неделю), специалистов в сфере добычи сырья (+17%) и сервисных инженеров (+14%). Местные жители активнее всего продолжают искать работу в сфере страхования (+20% резюме), в строительстве и в транспортном секторе.

В Коми за последнюю неделю больше всего сокращение вакансий коснулось сферы фитнеса и салонов красоты (-14%), безопасности (-8%) и медицины (-6%). При этом вырос спрос на бухгалтеров (+19% вакансий), HR-специалистов (+18%) и сезонных работников в ресторанно-гостиничном бизнесе (+9%). Примечательно, что местные жители более всего интересовались работой в фитнес-индустрии (+19% резюме), в медицине (+6%) и туризме (+5%).

Уровень конкуренции

За вторую неделю апреля уровень конкуренции за рабочие места почти во всех регионах СЗФО перестал расти либо даже начал снижался. Небольшой рост конкуренции на рынке труда за неделю наблюдался лишь в Ленобласти (0,1 пункт). В ряде регионов СЗФО конкуренция и вовсе начала уменьшаться: Архангельская, Мурманская области и Санкт-Петербург. Все это может говорить о продолжении стабилизации ситуации на местных рынках труда, в частности, соискатели несколько сократили активность и стали меньше выходить на рынок труда, а работодатели стали больше размещать вакансии (подробно на диаграмме).

* - до стабилизации геополитической ситуации hh.ru будет продолжать рассылку коротких обзоров рынка труда СЗФО.