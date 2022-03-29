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Мурманская область. Арктика (16+)29.03.22 14:00

Обзор рынка труда: ситуация за неделю с 21 по 27 марта по регионам СЗФО

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали рынок труда регионов СЗФО за неделю с 21 по 27 марта по сравнению с неделей с 14 по 20 марта 2022 года и выяснили, какова динамика резюме, вакансий, а также уровень конкуренции за рабочие места в каждом регионе Северо-Запада. 

«За последнюю неделю работодатели СЗФО в целом по рынку сократили число вакансий на 6%. Между тем динамика вакансий демонстрирует небольшое замедление падения причем по всем регионам СЗФО, что может быть позитивным хотя и краткосрочным трендом восстановления ситуации. В данном случае эксперты hh.ru отмечают, что за последнюю неделю рынок труда немного восстановил спрос на работников. В свою очередь соискатели за последнюю неделю также немного замедлили активность и разместили или обновили лишь на 0,20% резюме больше», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

 

Динамика вакансий и резюме в регионах СЗФО

(21.03–27.03 по сравнению с 14.03–20.03)

 

Регион

Динамика вакансий

Динамика резюме

 

Санкт-Петербург

-6%

+0,50%

 

Архангельская область

-0,34%

-1%

 

Ленинградская область

-4%

-0,38%

 

Калининградская область

-5%

-0,65%

 

Мурманская область

-7%

-1%

 

Новгородская область

-1%

-0,25%

 

Псковская область

-1%

-1%

 

Республика Карелия

-3%

-1%

 

Республика Коми

-1%

-1%

 

 

Вакансии и резюме по регионам СЗФО

В Архангельской области за прошедшую неделю (с 14 по 20 марта) наибольшее сокращение предложений о работе отмечается в профобластях «Наука и образование» (-19%), «Госслужба» (-11%) и «Консультирование» (-6%). В то время как наиболее активно местные соискатели размещали резюме в профобластях «Домашний персонал» (+17% резюме за неделю), «Рабочий персонал» (+2%), а также в сфере ресторанно-гостиничного бизнеса (+1%).

По данным сервиса, в Калининградской области самое чувствительное сокращение предложений о работе отмечается в профобластях «Автобизнес» (-14% к неделе с 14 по 20 марта 2022 года), «Управление персоналом» (-13%), «Страхование» (-13%). Наиболее активно соискатели размещают резюме в профобластях «Инсталляция и сервис» (+2%), «ИТ, телеком» (+1%), а также в сфере маркетинга (+1%).

В Мурманской области в отличие от остальных регионов СЗФО падение числа вакансий не замедлилось и продолжается. Наибольшее сокращение предложений о работе отмечается в профобластях «Банки» (-18%), «Наука и образование» (-18%), «Искусство, масс-медиа» (-13%). В то время как наиболее активно соискатели размещали резюме в профобластях «Закупки» (+4%), «Рестораны и гостиницы» (+2%), «Добыча сырья» (+1%).

По данным hh.ru, в Новгородской области наибольшее сокращение предложений о работе за последнюю неделю отмечается в профобластях «Маркетинг и реклама» (-20%), «Банки» (-11%), «Управление персоналом» (-15%). В то время как наиболее активно соискатели размещали резюме в профобластях «Спортклубы, фитнес, салоны красоты (+6%), «Наука и образование» (+5%), «ИТ, телеком» (+4%) и «Автобизнес» (+3%).

В Псковской области за последнюю неделю число вакансий больше всего снизилось в сфере «Маркетинг и реклама» (-22%), в области «Наука и образование» (-15%), а также в сфере «Искусство и масс-медиа» (-10%). В свою очередь соискатели больше всего обновляли резюме в сферах «Спортклубы, фитнес и салоны красоты» (+10%), «Медицина и фармацевтика» (+4%), «Инсталляция и сервис» (+4%), а также в области науки (+3%).

В Карелии работодатели несколько снизили число вакансий в сферах «Туризм, рестораны, гостиницы» (-11%), «Бухгалтерия» (-6%), и «Транспорт» (-4%). Местные соискатели за неделю стали больше искать работу в области «Медицина и фармацевтика» (+4%), «Инсталляция и сервис» (+3%) и госслужба (+2%).  

В Коми за последнюю неделю сильнее всего наблюдается сокращение падения числа вакансий, но все же ощутимей всего число новых вакансий уменьшилось в сферах «Юристы» (-15%), «Туризм, рестораны, гостиницы» (-15%) и «Банки» (-14%). Местные соискатели в свою очередь стали больше интересоваться работой в сферах «Страхование» (+10%), «Инсталляция и сервис» (+4%) и «Наука и образование» (+4%).  

По Ленобласти рынок труда постепенно стабилизируется - уменьшается падение вакансий, но пока сохраняется повышенная активность соискателей. Между тем наименьший прирост вакансий зафиксирован в сфере «Маркетинг и реклама» (-7%), «Автобизнес» (-7%) и «Транспорт» (-7%). Соискатели, живущие в Ленобласти, стали больше размещать и обновлять резюме в сферах «Консультирование» (+16%), «Домашний персонал» (+5%), а также «Искусство и масс-медиа» (+3%).

За последнюю неделю падение числа вакансий в Санкт-Петербурге немного замедлилось и составило -6% по сравнению с неделей с 14 по 20 марта. Наименьший прирост вакансий за неделю демонстрировали сферы «Управление персоналом» (-10%), «Страхование» (-8%), «Наука и образование» (-8%), а также «Транспорт и логистика» (-8%). В свою очередь петербуржцы больше всего интересовались работой в области «ИТ, телеком» (+3% прироста резюме), «Административный персонал» (+1%) и «Продажи» (+1%), кроме того, активизировались в поиске работы студенты.

Уровень конкуренции

Из-за снижения числа вакансий и повышенной активности соискателей уровень конкуренции продолжает расти и в ряде регионов СЗФО (Петербург, Калининградская область) уже превышает норму по рынку (подробно на диаграмме).

 

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