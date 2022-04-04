На летний отдых детей правительство Мурманской области выделяет 450 миллионов рублей из областного бюджетаСтартовала запись детей в первые классы: в этом году школьниками станут порядка 9 тысяч юных северян
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)04.04.22 13:00

Обзор рынка труда: ситуация за неделю с 28 марта по 3 апреля по регионам СЗФО

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, *проанализировали рынок труда регионов СЗФО за последнюю неделю марта по сравнению с неделей с 21 по 27 марта 2022 года и выяснили, в каких сферах число вакансий сократилось сильнее всего, и где местные жители больше всего искали работу, насколько высока конкуренция за рабочие места на Северо-Западе. 

«Динамика последних двух недель марта показывает, что в ряде регионов СЗФО ситуация продолжает медленно, но верно стабилизироваться и падение места вакансий уменьшается. Так, за последнюю неделю работодатели СЗФО в целом сократили число вакансий лишь на 3%, для сравнения 2 недели назад падение было на уровне -6%. В свою очередь соискатели за последнюю неделю также немного замедлили активность и разместили или обновили лишь на 0,34% резюме больше. Также в ряде регионов СЗФО прирост вакансий больше, чем резюме, как это было до начала кризиса», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

 

Динамика вакансий и резюме в регионах СЗФО

(28.03–3.04 по сравнению с 21.03–27.03)

 

Регион

Динамика вакансий

Динамика резюме

Санкт-Петербург

-4%

+1%

Архангельская область

-2%

-1%

Ленинградская область

-3%

+0,11%

Калининградская область

-2%

-0,32%

Мурманская область

+0,18%

-1%

Ненецкий АО

+3%

-1%

Новгородская область

+3%

+0,13%

Псковская область

-2%

-1%

Республика Карелия

+2%

-1%

Республика Коми

+1%

-0,07%

 

По Ленобласти за последнюю неделю сократилось число вакансий для топ-менеджмента (-23%), в сфере искусства (-15%) и в банках (-13%). При этом выросло на 14% число вакансий для медиков, HR-специалистов (+6%) и ИТ (+3%). Местные соискатели со своей стороны за последнюю неделю больше всего интересовались работой в сфере «Домашнего персонала» (+10%), ресторанно-гостиничном бизнесе (+3%) и ИТ (+2%).  

В Санкт-Петербурге за последнюю неделю марта сильнее всего число работных предложений сократилось в сфере страхования (-12%), для HR-специалистов (-10%) и для административного персонала (-8%). Есть также сферы, где за неделю был выраженный спрос на работников: медицина, госслужба и безопасность. Петербуржцы за неделю чаще всего интересовались работой в ИТ-сфере (+2%), были активны в поиске работы представители рабочего персонала, маркетологи, транспортники, студенты, HR-специалисты.

В Архангельской области за последнюю неделю марта наибольшее сокращение предложений о работе было в сфере госслужбы (-24%), в области добычи сырья (-15%) и в автобизнесе (-12%).  В свою очередь местные соискатели за прошедшую неделю большего всего интересовались работой в сфере тендерных процедур и закупок (+7%), в области безопасности (+3%), а также в науке и образовании (+2%).

В Калининградской области за последнюю неделю марта больше всего уменьшилось число вакансий в области страхования (-29%), в сфере закупок и тендеров (-11%) и в автобизнесе (-11%). При этом в регионе вырос спрос на медицинских работников (+12% вакансий за неделю), на банковских служащих (+6%) и работников в сфере науки и образования (+4%). Калининградцев за неделю более всего интересовала работа в области ИТ, транспорта, а также юридической сфере.

В Мурманской области за последнюю неделю марта больше всего сокращению вакансий подверглись сфера госслужбы (-23%), банки (-12%) и юриспруденция (-9%). Но есть и сферы, где спрос на новых работников был достаточно высокий: медицина (+12%), ресторанно-гостиничный бизнес (+11%) и управление персоналом (+11%). Мурманчан за неделю более всего интересовала работа в области ресторанно-гостиничного бизнеса (+4%), в сфере закупок и тендеров (+4%) и в фитнесе и салонов красоты (+2%).

В Новгородской области продолжает падать число вакансий в сфере маркетинга (-16%), в банковской области (-10%), в добычной отрасли (-8%). При этом растет спрос на новых работников в сфере медицины (+24%), в области искусства и масс-медиа (+20%) и ресторанно-гостиничном деле (+16%). Местные жители больше всего размещали и обновляли свои резюме в сфере «Закупки и тендеры» (+7%), в области искусства и медиа (+4%), а также в ресторанном и гостиничном деле (+3%).

В Псковской области за последнюю неделю число вакансий больше всего снизилось в сфере «Маркетинг и реклама» (-25%), в банковской сфере (-15%) в сфере добычи сырья (-14%), но с другой стороны, вырос спрос на работников в сфере искусства и медиа (+22%), на домашний персонал (+21%) и на специалистов в научной и образовательной сфере (+18%). Местные соискатели более всего интересовались работой в сфере инсталляции и сервиса (+10%), в маркетинге (+4%) и в ресторанно-гостиничном бизнесе (+2%).

В Карелии работодатели за последнюю неделю марта снизили спрос на банковских служащих (-12%), домашний персонал (-9%) и бухгалтеров (-4%), но при этом повысили число вакансий работников в сфере фитнеса и салонов красоты (+25%), рекрутеров (+21%), работников в сфере искусства и медиа (+17%), а также в сфере добычи сырья (+15%). Соискатели интересовались за неделю работой в области страхования (+14%), в области добычи сырья (+6%) и в продажах (+1%).

В Коми за последнюю неделю марта больше всего сокращение вакансий коснулось сферы искусства и медиа (-33%), автобизнеса (-24%) и банков (-5%), но вырос спрос на домашний персонал (+50%), на работников в сфере науки и образования (+14%) и производственных рабочих (+9%). Местные жители более всего интересовались работой в сфере банков (+2%), госслужбой (+2%) и в транспортном секторе (+2%).

Уровень конкуренции

За последнюю неделю уровень конкуренции за рабочие места в ряде регионов СЗФО начал снижаться: Новгородская область, Карелия, в других регионах конкуренция пока прекратила рост: Мурманская область и Коми. Все это может говорить о начале стабилизации ситуации на местных рынках труда (подробнее в диаграмме).

 

* - до стабилизации геополитической ситуации hh.ru будет продолжать рассылку коротких обзоров рынка труда СЗФО.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Заработок «синих» воротничков – рабочих в России за год увеличился на четверть
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Юлия Свекольникова, МБОУ КШМ.
01.04.22 13:44
Коллектив МБОУ "Кадетская школа города Мурманска" желает успешной и плодотворной работы господину Сердечкину и господину Морарю на благо города-героя и горожан! А что будет с 70-летней о******ой П***
Комментарий к новости:У руководителей города-героя Мурманска теперь нет приставки «и.о.»
Чубин Игорь Васильевич.
31.03.22 17:35
С пламенным приветом ко всем читающим ! Хорошая статья у Максима : коротко, чётко и газетно-шаблонно !!! Несколько интересных моментов узнал для себя и поэтому считаю, что статья Максима была пол
Комментарий к новости:ПРОБА ПЕРА: Сила Севера в людях – Евгения Чибис
Позвольте:
30.03.22 19:02
За что платить-то, если с января 2014 года (года вступления в силу Закона о своевольном перекладывании бремени оплаты КР с плеч государства на плечи налогоплательщиков) в уйме домов никакого ещё капре
Комментарий к новости:Пени за просрочку платежей за капремонт останутся на прежнем уровне
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В гонке по росту цен в магазинах Мурманской области в лидерах репчатый лук-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 24 копейки, доллар подрос на 16 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС завершилась плановая проверка системы управления охраной труда-PRO ЖКХ (18+)Инициативные собственники могут получить до 5 млн рублей на капремонт своих МКД-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Обновлён перечень профессий, по которым иностранных граждан можно принимать на работу вне квоты
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Скажется ли увеличение МРОТ на доходах россиян? Отвечает юрист hh.ru
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика