Обзор рынка труда: ситуация за неделю с 28 марта по 3 апреля по регионам СЗФО

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, *проанализировали рынок труда регионов СЗФО за последнюю неделю марта по сравнению с неделей с 21 по 27 марта 2022 года и выяснили, в каких сферах число вакансий сократилось сильнее всего, и где местные жители больше всего искали работу, насколько высока конкуренция за рабочие места на Северо-Западе.

«Динамика последних двух недель марта показывает, что в ряде регионов СЗФО ситуация продолжает медленно, но верно стабилизироваться и падение места вакансий уменьшается. Так, за последнюю неделю работодатели СЗФО в целом сократили число вакансий лишь на 3%, для сравнения 2 недели назад падение было на уровне -6%. В свою очередь соискатели за последнюю неделю также немного замедлили активность и разместили или обновили лишь на 0,34% резюме больше. Также в ряде регионов СЗФО прирост вакансий больше, чем резюме, как это было до начала кризиса», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

Динамика вакансий и резюме в регионах СЗФО (28.03–3.04 по сравнению с 21.03–27.03) Регион Динамика вакансий Динамика резюме Санкт-Петербург -4% +1% Архангельская область -2% -1% Ленинградская область -3% +0,11% Калининградская область -2% -0,32% Мурманская область +0,18% -1% Ненецкий АО +3% -1% Новгородская область +3% +0,13% Псковская область -2% -1% Республика Карелия +2% -1% Республика Коми +1% -0,07%

По Ленобласти за последнюю неделю сократилось число вакансий для топ-менеджмента (-23%), в сфере искусства (-15%) и в банках (-13%). При этом выросло на 14% число вакансий для медиков, HR-специалистов (+6%) и ИТ (+3%). Местные соискатели со своей стороны за последнюю неделю больше всего интересовались работой в сфере «Домашнего персонала» (+10%), ресторанно-гостиничном бизнесе (+3%) и ИТ (+2%).

В Санкт-Петербурге за последнюю неделю марта сильнее всего число работных предложений сократилось в сфере страхования (-12%), для HR-специалистов (-10%) и для административного персонала (-8%). Есть также сферы, где за неделю был выраженный спрос на работников: медицина, госслужба и безопасность. Петербуржцы за неделю чаще всего интересовались работой в ИТ-сфере (+2%), были активны в поиске работы представители рабочего персонала, маркетологи, транспортники, студенты, HR-специалисты.

В Архангельской области за последнюю неделю марта наибольшее сокращение предложений о работе было в сфере госслужбы (-24%), в области добычи сырья (-15%) и в автобизнесе (-12%). В свою очередь местные соискатели за прошедшую неделю большего всего интересовались работой в сфере тендерных процедур и закупок (+7%), в области безопасности (+3%), а также в науке и образовании (+2%).

В Калининградской области за последнюю неделю марта больше всего уменьшилось число вакансий в области страхования (-29%), в сфере закупок и тендеров (-11%) и в автобизнесе (-11%). При этом в регионе вырос спрос на медицинских работников (+12% вакансий за неделю), на банковских служащих (+6%) и работников в сфере науки и образования (+4%). Калининградцев за неделю более всего интересовала работа в области ИТ, транспорта, а также юридической сфере.

В Мурманской области за последнюю неделю марта больше всего сокращению вакансий подверглись сфера госслужбы (-23%), банки (-12%) и юриспруденция (-9%). Но есть и сферы, где спрос на новых работников был достаточно высокий: медицина (+12%), ресторанно-гостиничный бизнес (+11%) и управление персоналом (+11%). Мурманчан за неделю более всего интересовала работа в области ресторанно-гостиничного бизнеса (+4%), в сфере закупок и тендеров (+4%) и в фитнесе и салонов красоты (+2%).

В Новгородской области продолжает падать число вакансий в сфере маркетинга (-16%), в банковской области (-10%), в добычной отрасли (-8%). При этом растет спрос на новых работников в сфере медицины (+24%), в области искусства и масс-медиа (+20%) и ресторанно-гостиничном деле (+16%). Местные жители больше всего размещали и обновляли свои резюме в сфере «Закупки и тендеры» (+7%), в области искусства и медиа (+4%), а также в ресторанном и гостиничном деле (+3%).

В Псковской области за последнюю неделю число вакансий больше всего снизилось в сфере «Маркетинг и реклама» (-25%), в банковской сфере (-15%) в сфере добычи сырья (-14%), но с другой стороны, вырос спрос на работников в сфере искусства и медиа (+22%), на домашний персонал (+21%) и на специалистов в научной и образовательной сфере (+18%). Местные соискатели более всего интересовались работой в сфере инсталляции и сервиса (+10%), в маркетинге (+4%) и в ресторанно-гостиничном бизнесе (+2%).

В Карелии работодатели за последнюю неделю марта снизили спрос на банковских служащих (-12%), домашний персонал (-9%) и бухгалтеров (-4%), но при этом повысили число вакансий работников в сфере фитнеса и салонов красоты (+25%), рекрутеров (+21%), работников в сфере искусства и медиа (+17%), а также в сфере добычи сырья (+15%). Соискатели интересовались за неделю работой в области страхования (+14%), в области добычи сырья (+6%) и в продажах (+1%).

В Коми за последнюю неделю марта больше всего сокращение вакансий коснулось сферы искусства и медиа (-33%), автобизнеса (-24%) и банков (-5%), но вырос спрос на домашний персонал (+50%), на работников в сфере науки и образования (+14%) и производственных рабочих (+9%). Местные жители более всего интересовались работой в сфере банков (+2%), госслужбой (+2%) и в транспортном секторе (+2%).

Уровень конкуренции

За последнюю неделю уровень конкуренции за рабочие места в ряде регионов СЗФО начал снижаться: Новгородская область, Карелия, в других регионах конкуренция пока прекратила рост: Мурманская область и Коми. Все это может говорить о начале стабилизации ситуации на местных рынках труда (подробнее в диаграмме).

* - до стабилизации геополитической ситуации hh.ru будет продолжать рассылку коротких обзоров рынка труда СЗФО.