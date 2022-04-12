Обзор рынка труда: ситуация за неделю с 4 по 10 апреля по регионам СЗФО

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали рынок труда регионов СЗФО за первую неделю апреля и выяснили, в каких сферах число вакансий сократилось сильнее всего, и где местные жители больше всего искали работу, насколько высока конкуренция за рабочие места на Северо-Западе.*

«Динамика первой недели апреля 2022 года показывает, что в ряде регионов СЗФО ситуация продолжает медленно, но верно стабилизироваться, и падение места вакансий уменьшается. Так, за период с 4 по 10 апреля работодатели СЗФО в целом сократили число вакансий лишь на 0,29%, для сравнения в начале марта падение уровня вакансий было на 8%. Положительная динамика вакансий, то есть прирост, наблюдается Калининградской, Мурманской областях, Карелии, Коми и НАО. Больше всего число вакансий упало за неделю в Псковской области и Ленобласти. Со стороны соискателей самыми активными за неделю в поиске работы были псковичи, новгородцы, петербуржцы и жители Ленобласти», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

Динамика вакансий и резюме в регионах СЗФО (с 4 по 10.04 по сравнению с 28.03–3.04) Регион Динамика вакансий Динамика резюме Санкт-Петербург -0,19% +0,28% Архангельская область -0,30% +0,17% Ленинградская область -1,91% +0,28% Калининградская область +0,66% +0,09% Мурманская область +0,66% -0,67% Ненецкий АО +1,75% 0% Новгородская область -1,62% 0,23% Псковская область -2,15% 0,44% Республика Карелия 0,47% -0,60% Республика Коми 1,66% -0,10%

В Ленобласти по итогам первой недели апреля больше всего уменьшилось число вакансий для преподавателей и репетиторов (-14%), специалистов в сфере добычи сырья (-8%) и в сфере продаж (-6%). При этом растет спрос на врачей и младший медперсонал (+22%), фитнес тренеров и работников бьюти-сферы (+13%) и работников масс-медиа (+13%). Местные соискатели со своей стороны за последнюю неделю больше всего интересовались работой в колл-центрах, сервисах консультирования, автобизнесе, сервисных службах, а также ИТ-секторе.

В Санкт-Петербурге за период с 4 по 10 апреля сильнее всего упало число вакансий для HR-специалистов (-6%), страховщиков (-5%) и транспортников (-3%). При этом растет спрос на сезонный персонал в ресторанно-гостиничном бизнесе (+8%) домашний персонал (уборщики, няни, воспитатели, сиделки) +7%) и преподавателей и репетиторов (+5%). Со стороны соискателей: ИТ-специалисты продолжают лидировать по числу резюме за неделю (+2% прироста резюме за первую неделю апреля). Также активно ищут работу водители, курьеры и логисты, представители рабочих профессий и студенты.

В Архангельской области за первую неделю апреля сильнее всего уменьшилось число работных предложений для HR-специалистов (-11%), в строительстве (-6%) и в сфере закупок (-6%). С другой стороны, у работодателей растет спрос на работников в сфере искусства, медиа (+16%), юристов (+14%), домашний персонал (+12%), а также сезонных работников в ресторанном и гостиничном бизнесе (+10%). Архангелогородцы за неделю более всего интересовались работой по рабочим специальностям, в строительстве, закупках и сфере добычи сырья.

В Калининградской области за первые 7 дней апреля больше всего уменьшилось число вакансий для HR-специалистов (-7%), бухгалтеров (-4%), работников сферы искусства и медиа (-4%). С другой стороны, у местных компаний за неделю вырос спрос на госслужащих, специалистов в сфере добычи сырья, а также сервисных инженеров. Калининградцев за неделю более всего интересовала работа в области ИТ, сервиса, а также в сфере Мурманчан за неделю более всего интересовала работа в сфере закупок и тендерных процедур (+5%), медицине (+4%), а также в области производства (+1%).

В Новгородской области за первую неделю апреля упало количество вакансий в сфере госслужбы (-32%), в добычной сфере (-18%) и строительстве (-10%). При этом у работодателей за неделю вырос спрос на домашний персонал (+33%), HR-специалистов (+17%) и сезонный персонал в сфере ресторанно-гостиничном бизнесе (+10%). Новгородцы больше всего интересовались работой в сфере маркетинга и рекламы (+5% резюме), в автобизнесе (+3%) и в ИТ-секторе (+3%).

В Псковской области за последнюю неделю число вакансий больше всего снизилось в сфере «Маркетинг и реклама» (-21%) – вакансии падают в данной сфере уже вторую неделю подряд. Снижается число вакансий также в сфере науки и образования (-5%) и в ресторанно-гостиничном бизнесе (-5%). При этом растет спрос на работников в сфере автобизнеса (+8%), безопасности (+7%) и на производстве (+5%). Псковичи более всего интересовались работой в сфере банков и финансов (+6% резюме за неделю), госслужбой (+5%) и в области безопасности и охраны (+4%).

В Карелии работодатели за первую неделю апреля больше всего снизили спрос на работников в сфере искусства и медиа (-15%), маркетологов (-13%) и специалистов в сфере закупок и тендеров (-7%). При этом вырос спрос на преподавателей и репетиторов (+54%), рекрутеров (+17%) и сезонных работников в сфере ресторанно-гостиничного бизнеса (+12%). Местные жители более всего за неделю искали работу в страховании, автобизнесе, и ресторанно-гостиничной сфере.

В Коми за последнюю неделю больше всего сокращение вакансий коснулось сферы управления персоналом (-22%), маркетинге (-10%) и в банковской сфере (-5%). При этом вырос спрос на домашний персонал, преподавателей и репетиторов, а также фитнес-тренеров и специалистов бьюти-сферы. Местные жители более всего интересовались работой в сфере ресторанного бизнеса (+5% резюме за неделю), в автобизнесе (+5%) и в банковской сфере (+3%).

Уровень конкуренции

За первую неделю апреля уровень конкуренции за рабочие места в ряде регионов СЗФО либо снижался (Коми, Калининградская область), либо оставался на прежнем уровне, то есть не рос (Мурманская область, Карелия, Петербурге). В ряде регионов СЗФО конкуренция все равно продолжается расти, правда уже медленней: Новгородская, Псковская, Ленинградская области). Все это может говорить о начале стабилизации ситуации на местных рынках труда (подробнее на диаграмме).

* - до стабилизации геополитической ситуации hh.ru будет продолжать рассылку коротких обзоров рынка труда СЗФО.