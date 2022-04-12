Обзор рынка труда: ситуация за неделю с 4 по 10 апреля по регионам СЗФО
Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали рынок труда регионов СЗФО за первую неделю апреля и выяснили, в каких сферах число вакансий сократилось сильнее всего, и где местные жители больше всего искали работу, насколько высока конкуренция за рабочие места на Северо-Западе.*
«Динамика первой недели апреля 2022 года показывает, что в ряде регионов СЗФО ситуация продолжает медленно, но верно стабилизироваться, и падение места вакансий уменьшается. Так, за период с 4 по 10 апреля работодатели СЗФО в целом сократили число вакансий лишь на 0,29%, для сравнения в начале марта падение уровня вакансий было на 8%. Положительная динамика вакансий, то есть прирост, наблюдается Калининградской, Мурманской областях, Карелии, Коми и НАО. Больше всего число вакансий упало за неделю в Псковской области и Ленобласти. Со стороны соискателей самыми активными за неделю в поиске работы были псковичи, новгородцы, петербуржцы и жители Ленобласти», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.
|
Динамика вакансий и резюме в регионах СЗФО
(с 4 по 10.04 по сравнению с 28.03–3.04)
|
Регион
|
Динамика вакансий
|
Динамика резюме
|
Санкт-Петербург
|
-0,19%
|
+0,28%
|
Архангельская область
|
-0,30%
|
+0,17%
|
Ленинградская область
|
-1,91%
|
+0,28%
|
Калининградская область
|
+0,66%
|
+0,09%
|
Мурманская область
|
+0,66%
|
-0,67%
|
Ненецкий АО
|
+1,75%
|
0%
|
Новгородская область
|
-1,62%
|
0,23%
|
Псковская область
|
-2,15%
|
0,44%
|
Республика Карелия
|
0,47%
|
-0,60%
|
Республика Коми
|
1,66%
|
-0,10%
В Ленобласти по итогам первой недели апреля больше всего уменьшилось число вакансий для преподавателей и репетиторов (-14%), специалистов в сфере добычи сырья (-8%) и в сфере продаж (-6%). При этом растет спрос на врачей и младший медперсонал (+22%), фитнес тренеров и работников бьюти-сферы (+13%) и работников масс-медиа (+13%). Местные соискатели со своей стороны за последнюю неделю больше всего интересовались работой в колл-центрах, сервисах консультирования, автобизнесе, сервисных службах, а также ИТ-секторе.
В Санкт-Петербурге за период с 4 по 10 апреля сильнее всего упало число вакансий для HR-специалистов (-6%), страховщиков (-5%) и транспортников (-3%). При этом растет спрос на сезонный персонал в ресторанно-гостиничном бизнесе (+8%) домашний персонал (уборщики, няни, воспитатели, сиделки) +7%) и преподавателей и репетиторов (+5%). Со стороны соискателей: ИТ-специалисты продолжают лидировать по числу резюме за неделю (+2% прироста резюме за первую неделю апреля). Также активно ищут работу водители, курьеры и логисты, представители рабочих профессий и студенты.
В Архангельской области за первую неделю апреля сильнее всего уменьшилось число работных предложений для HR-специалистов (-11%), в строительстве (-6%) и в сфере закупок (-6%). С другой стороны, у работодателей растет спрос на работников в сфере искусства, медиа (+16%), юристов (+14%), домашний персонал (+12%), а также сезонных работников в ресторанном и гостиничном бизнесе (+10%). Архангелогородцы за неделю более всего интересовались работой по рабочим специальностям, в строительстве, закупках и сфере добычи сырья.
В Калининградской области за первые 7 дней апреля больше всего уменьшилось число вакансий для HR-специалистов (-7%), бухгалтеров (-4%), работников сферы искусства и медиа (-4%). С другой стороны, у местных компаний за неделю вырос спрос на госслужащих, специалистов в сфере добычи сырья, а также сервисных инженеров. Калининградцев за неделю более всего интересовала работа в области ИТ, сервиса, а также в сфере Мурманчан за неделю более всего интересовала работа в сфере закупок и тендерных процедур (+5%), медицине (+4%), а также в области производства (+1%).
В Новгородской области за первую неделю апреля упало количество вакансий в сфере госслужбы (-32%), в добычной сфере (-18%) и строительстве (-10%). При этом у работодателей за неделю вырос спрос на домашний персонал (+33%), HR-специалистов (+17%) и сезонный персонал в сфере ресторанно-гостиничном бизнесе (+10%). Новгородцы больше всего интересовались работой в сфере маркетинга и рекламы (+5% резюме), в автобизнесе (+3%) и в ИТ-секторе (+3%).
В Псковской области за последнюю неделю число вакансий больше всего снизилось в сфере «Маркетинг и реклама» (-21%) – вакансии падают в данной сфере уже вторую неделю подряд. Снижается число вакансий также в сфере науки и образования (-5%) и в ресторанно-гостиничном бизнесе (-5%). При этом растет спрос на работников в сфере автобизнеса (+8%), безопасности (+7%) и на производстве (+5%). Псковичи более всего интересовались работой в сфере банков и финансов (+6% резюме за неделю), госслужбой (+5%) и в области безопасности и охраны (+4%).
В Карелии работодатели за первую неделю апреля больше всего снизили спрос на работников в сфере искусства и медиа (-15%), маркетологов (-13%) и специалистов в сфере закупок и тендеров (-7%). При этом вырос спрос на преподавателей и репетиторов (+54%), рекрутеров (+17%) и сезонных работников в сфере ресторанно-гостиничного бизнеса (+12%). Местные жители более всего за неделю искали работу в страховании, автобизнесе, и ресторанно-гостиничной сфере.
В Коми за последнюю неделю больше всего сокращение вакансий коснулось сферы управления персоналом (-22%), маркетинге (-10%) и в банковской сфере (-5%). При этом вырос спрос на домашний персонал, преподавателей и репетиторов, а также фитнес-тренеров и специалистов бьюти-сферы. Местные жители более всего интересовались работой в сфере ресторанного бизнеса (+5% резюме за неделю), в автобизнесе (+5%) и в банковской сфере (+3%).
Уровень конкуренции
За первую неделю апреля уровень конкуренции за рабочие места в ряде регионов СЗФО либо снижался (Коми, Калининградская область), либо оставался на прежнем уровне, то есть не рос (Мурманская область, Карелия, Петербурге). В ряде регионов СЗФО конкуренция все равно продолжается расти, правда уже медленней: Новгородская, Псковская, Ленинградская области). Все это может говорить о начале стабилизации ситуации на местных рынках труда (подробнее на диаграмме).
* - до стабилизации геополитической ситуации hh.ru будет продолжать рассылку коротких обзоров рынка труда СЗФО.