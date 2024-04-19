Оценивать «Охрану труда» на чемпионате «Профессионалы»-24 доверили портовикам

В Мурманской области завершился чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы»-2024. В его рамках студенты учебных заведений региона могли продемонстрировать свои компетенции в той или иной области. Отбор проходил по 58 компетенциям.

Экспертом по направлению «Охрана труда» пригласили стать директора по охране труда, пожарной и промышленной безопасности АО «Мурманский морской торговый порт» Алексея Дегтярева. Ежедневно он отвечает за безопасность на предприятии, где трудится более 1200 человек - сотрудники имеют дело со сложными механизмами, поэтому соблюдение техники безопасности здесь является неотъемлемой частью производственного процесса.

Испытание для участников соревнований предстояло нешуточное – по легенде рабочий сорвался со стремянки, разбил голову и поранил руку. Пострадавшему, который находится в полуобморочном состоянии, нужно было быстро наложить повязку и остановить кровотечение. Кроме того, конкурсанты должны были определить, есть ли у пострадавшего сотрясение мозга и нужно ли вызывать бригаду скорой медицинской помощи.

«Приятно наблюдать за тем, как совсем молодые ребята отточенными движениями оказывают помощь пострадавшему. Не обошлось и без ошибок, но это значит лишь то, что всем есть куда стремиться. Однако уже сейчас профессиональная подготовка у участников довольно высокая, поэтому они смогут найти себе достойное место, в том числе и у нас в порту», - отметил Алексей Дегтярев.

Участниками чемпионата стали 394 человека. Организаторы уверены, что именно такие мероприятия позволят не только сделать более популярными наиболее востребованные рабочие профессии среди молодежи, но и создать новые и развить существующие профессиональные компетенции с учетом специфики субъектов Российской Федерации согласно запросам реального сектора экономики.

Фото: https://vk.com/murport51?z=video-149919532_456239298%2Fb6bd39a9875bc4e03d%2Fpl_wall_-149919532