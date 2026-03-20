Оценка наблюдаемой населением инфляции в марте резко выросла

Как сообщает Росстат, инфляция в РФ с 11 по 16 марта (расчёт за 6 дней) составила 0,08% после 0,11% с 3 по 10 марта (из-за праздника расчёт за 8 дней), 0,08% с 25 февраля по 2 марта (за 6 дней), 0,19% с 17 по 24 февраля (за 8 дней).

С начала месяца рост цен к 16 марта составил 0,22%, с начала года - 2,59%.

А в это время инфляционные ожидания населения РФ в марте 2026 года выросли до 13,4%, вернувшись на уровень мая 2025 года, следует из опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России. Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания граждан в феврале снизились до 13,1% (в январе 2026 года этот показатель оставался на уровне декабря 2025 года - 13,7%).

Как отмечает finmarket.ru, оценка наблюдаемой населением инфляции в марте резко выросла, составив 15,6% (вблизи уровней мая-июня 2025 года). Ранее этот показатель не менялся четыре месяца подряд - с ноября 2025 года по февраль 2026 года оставался на уровне 14,5%.

Свежий опрос проводился 3-12 марта 2026 года.

Инфляционные ожидания у респондентов без сбережений в марте 2026 года выросли до 14,4% с 14,2% в феврале, у респондентов со сбережениями - до 12,3% с 11,5%.

Оценка наблюдаемой инфляции у участников опроса без сбережений в марте 2026 года увеличилась до 16,3% с 16,0%, со сбережениями - сразу до 14,8% с 12,9%.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдёт сегодня, 20 марта.

Ранее сообщалось, что ценовые ожидания предприятий РФ в марте практически не изменились, оставшись вблизи среднего уровня 2025 года, следует из оперативной справки по итогам опроса Банком России компаний. Текущие оценки предприятиями цен в марте существенно снизились, приблизившись к январскому уровню.

Ранее советник председателя Банка России Кирилл Тремасов отмечал, что инфляционные ожидания населения в целом сохраняются на уровне 13-14% последние полтора года. «Что касается ожиданий населения, в моём понимании они стабильны уже полтора года. Мы видим колебания на несколько десятых туда-сюда, но если смотреть более длительную картину, то они в целом стабильны. Вслед за этим колебанием вниз (снижением в феврале), наверно, может быть какое-то колебание вверх небольшое, но я бы это не трактовал прямо как рост инфляционных ожиданий или резкое падение инфляционных ожиданий. По большому, моё ощущение, что они просто залипли на уровне 13-14%», - заявил Тремасов в конце февраля.

