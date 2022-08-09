Оценка технического состояния антенно-мачтового сооружения будет проводиться с остановкой вещания

Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» информирует о проведении внеплановых работ по обследованию и оценке технического состояния антенно-мачтового сооружения (АМС) на объекте ЦЭТВ Мурманск.

Работы планируют провести в один из дней (в зависимости от метеоусловий) 10 или 11 августа в период с 10.30 до 16.30 с остановкой вещания продолжительностью не более 3 часов.

Период проведения Программа ТВК/Частота РВ, мощность передатчика Отключения 10.30 – 16.30 РТРС-1 23, 1 кВт Отключение вешания не более 3-х часов 10.30 – 16.30 РТРС-2 44, 1 кВт 10.30 – 16.30 Дисней 52, 1 кВт 10.30 – 16.30 Вести ФМ 97,2 FM, 1кВТ 10.30 – 16.30 Радио России 107,4 FM, 1 кВт 10.30 – 16.30 Маяк 103,5 FM, 1кВТ 10.30 – 16.30 Радио Вера 90,4 FM, 0,5 кВт 10.30 – 16.30 Звезда РВ 88,0 FM, 1кВТ Перевод на резервную антенну без потери мощности с отключением до 7 минут при переходе туда/обратно 10.30 – 16.30 Power Хит радио 104,5 FМ, 1 кВт 10.30 – 16.30 Дорожное радио 106,0 FM, 1 кВт 10.30 – 16.30 Наше радио 103,0 FM, 1 кВт

Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» будет проводить профилактические работы и в Кандалакше. 16 августа запланировано проведение плановых профилактических работ:

8.00-17.00 (МСК) – РТРС-1 – 36, 1 кВт;

8.00-17.00 (МСК) – РТРС-2 – 28, 1 кВт;

8.00-17.00 (МСК) – «Радио России» – 102,2 БМ, 1 кВт.

17 августа запланировано проведение внеплановых работ на АМС объект ЦЭТВ Кандалакша организацией ООО «Союзстальконструкция» с возможной остановкой вещания не более 4-х часов в указанный период:

8.00-16.00 (МСК) – РТРС-1 – 36, 1 кВт;

8.00-16.00 (МСК) – РТРС-2 – 28, 1 кВт;

8.00-16.00 (МСК) – «Радио России» – 102,2 БМ, 1 кВт.