Оценка технического состояния антенно-мачтового сооружения будет проводиться с остановкой вещания
Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» информирует о проведении внеплановых работ по обследованию и оценке технического состояния антенно-мачтового сооружения (АМС) на объекте ЦЭТВ Мурманск.
Работы планируют провести в один из дней (в зависимости от метеоусловий) 10 или 11 августа в период с 10.30 до 16.30 с остановкой вещания продолжительностью не более 3 часов.
|
Период проведения
|
Программа
|
ТВК/Частота РВ, мощность передатчика
|
Отключения
|
10.30 – 16.30
|
РТРС-1
|
23, 1 кВт
|
Отключение вешания не более 3-х часов
|
10.30 – 16.30
|
РТРС-2
|
44, 1 кВт
|
10.30 – 16.30
|
Дисней
|
52, 1 кВт
|
10.30 – 16.30
|
Вести ФМ
|
97,2 FM, 1кВТ
|
10.30 – 16.30
|
Радио России
|
107,4 FM, 1 кВт
|
10.30 – 16.30
|
Маяк
|
103,5 FM, 1кВТ
|
10.30 – 16.30
|
Радио Вера
|
90,4 FM, 0,5 кВт
|
10.30 – 16.30
|
Звезда РВ
|
88,0 FM, 1кВТ
|
Перевод на резервную антенну без потери мощности с отключением до 7 минут при переходе туда/обратно
|
10.30 – 16.30
|
Power Хит радио
|
104,5 FМ, 1 кВт
|
10.30 – 16.30
|
Дорожное радио
|
106,0 FM, 1 кВт
|
10.30 – 16.30
|
Наше радио
|
103,0 FM, 1 кВт
Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» будет проводить профилактические работы и в Кандалакше. 16 августа запланировано проведение плановых профилактических работ:
8.00-17.00 (МСК) – РТРС-1 – 36, 1 кВт;
8.00-17.00 (МСК) – РТРС-2 – 28, 1 кВт;
8.00-17.00 (МСК) – «Радио России» – 102,2 БМ, 1 кВт.
17 августа запланировано проведение внеплановых работ на АМС объект ЦЭТВ Кандалакша организацией ООО «Союзстальконструкция» с возможной остановкой вещания не более 4-х часов в указанный период:
8.00-16.00 (МСК) – РТРС-1 – 36, 1 кВт;
8.00-16.00 (МСК) – РТРС-2 – 28, 1 кВт;
8.00-16.00 (МСК) – «Радио России» – 102,2 БМ, 1 кВт.