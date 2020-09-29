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Мурманская область. Арктика (16+)29.09.20 10:00

Оценки доступности и качества медицинских услуг чуточку выросли

Со сферой медицины в течение жизни неоднократно соприкасается каждый, а потому она является одной из наиболее обсуждаемых и зачастую критикуемых. Так, доступность и качество медицинских услуг россияне оценили в среднем на 2,9 балла из пяти. При этом у старшего поколения больше претензий к медицине, чем у молодёжи: среди респондентов старше 45 лет средние оценки доступности и качества медицины — по 2,8 балла, тогда как среди молодёжи до 24 лет — 3,4 и 3,3 балла соответственно.

Удовлетворенность россиян отечественной системой здравоохранения за четыре года выросла, выяснил сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob».

Пандемия коронавируса привлекла особое внимание к системе здравоохранения страны. Более четверти наших сограждан (28%) уверены: современная медицина в России в целом лучше, чем 10 лет назад. Впрочем, такое же количество россиян (28%), напротив, считает, что медицина в нашей стране в целом хуже, чем в 2010-х гг. 23% опрошенных не отмечают никаких изменений в медицине за десятилетие.

Позитивные тенденции в отечественном здравоохранении женщины отмечают чаще мужчин (31 и 24% соответственно). Больше всего же положительных отзывов оставили респонденты в возрасте до 24 лет (39%).

В положительных отзывах респонденты отмечают, что в медицинских учреждениях устанавливается более современное оборудование, растёт квалификация персонала, появилась возможность записаться к врачу через интернет.

Критикуют медицину чаще всего за сокращение количества мест в стационарах, сложности с получением высокотехнологичной помощи, рост числа платных услуг.

За четыре года, прошедших с момента аналогичного исследования, количество россиян, отмечающих регресс здравоохранения за последнее десятилетие, снизилось: 33% в 2016 г. и 28% сегодня. Средняя оценка доступности медицины выросла с 2,7 до 2,9; качества медицины — с 2,6 до 2,9.

Профессию врача россияне назвали самой опасной в настоящее время и в то же время она стала самой популярной у абитуриентов вузов 2020 года.

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