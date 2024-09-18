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Мурманская область. Арктика (16+)18.09.24 18:00

Оценки россиян качества и доступности медицины за 4 года выросли

Россиян, считающих, что современная медицина улучшилась в последнее десятилетие, стало в 1,4 раза больше. Такой вывод сделали эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

4 из 10 россиян считают, что современная медицина стала лучше, чем десять лет назад. Чаще с этим согласны женщины, чем мужчины (43% против 37%). 54% опрошенных до 34 лет также уверены в том, что медуслуги в целом стали лучше за последнее десятилетие, а вот среди тех, кто старше 45 лет, уверенных в этом — лишь 29%. Каждый пятый не заметил существенных изменений в российском здравоохранении за последние 10 лет.

Доступность медицинских услуг в своём городе россияне оценили в среднем на 3,2 балла, а качество — на 3,1 балла из 5.

Стоит отметить, что не все имеют на этот счёт одинаковое мнение — доступность и качество медуслуг выше оценивают граждане в возрасте до 34 лет (по 3,3 балла в среднем) и те, кто получает до 50 тысяч рублей (доступность — на 3,6, качество — на 3,4 балла). Россияне с более высокими доходами реже ставят высокие оценки отечественному здравоохранению, средние баллы за доступность и качество медуслуг — по 2,8.

Граждан, считающих, что современная медицина улучшилась в последнее десятилетие, сейчас в 1,4 раза больше, чем было в 2020 году. Средняя оценка доступности здравоохранения за 4 года выросла с 2,9 до 3,2 балла, качества медицины — с 2,9 до 3,1 балла.

Время проведения опроса: 9—16 сентября 2024 года.

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