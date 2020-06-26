Очень редко бывает, когда мы снимаем вопрос с повестки дня - Александр Макаревич

В Мурманской областной Думе вчера состоялось очередное заседание комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения под председательством Александра Макаревича. В центре внимания парламентариев вопрос о переносе срока предоставления права на оплату проезда к месту отдыха и обратно с 2020 на 2021 год для работников организаций, не относящихся к бюджетной сфере и расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

На заседании 27 мая 2020 года областная Дума приняла два обращения к председателю правительства Российской Федерации М.В. Мишустину, касающиеся компенсации расходов на оплату проезда пенсионерам и о переносе срока предоставления права на оплату проезда с 2020 года на 2021 год лицам, работающим в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых за счёт средств федерального бюджета.

19 июня 2020 года постановлением правительства РФ №887 утверждены Особенности правового регулирования трудовых отношений в 2020 году, в которых прописано, что за работниками сохраняется право на компенсацию проезда в отпуск, если оно не использовано в 2020 году, в 2021 году. Кроме того, предварительно полученные средства на компенсацию расходов, если работник не воспользовался ими в связи с ограничительными мерами, а транспортная компания предусмотрела пролонгацию на 2021 год срока выполнения своих обязательств по перевозке пассажиров, не подлежат возврату работодателю.

Александр Макаревич отметил, что в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории субъектов Российской Федерации реализуется комплекс ограничительным мер. По этой причине сотни тысяч жителей Мурманской области и других северных регионов не покинут места постоянного проживания и не смогут воспользоваться своим правом на оплачиваемый проезд в отпуск.

- Этот вопрос оказался очень актуальным, поскольку часть работников могли потерять право на компенсацию проезда к месту отдыха и обратно. К таким гражданам относятся лица, у которых очередной двухлетний период истекает в 2020 году, и которые не воспользовались правом на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно в прошлом году. Федеральное правительство услышало нас и оперативно отреагировало. Очень редко бывает, когда мы снимаем вопрос с повестки дня, - подчеркнул Александр Макаревич.

Депутаты также обсудили проект федерального закона, который учитывает в трудовом законодательстве вопросы правового регулирования дистанционной и удаленной работы. Комитет рекомендовал областной Думе поддержать законопроект, поскольку в условиях пандемии COVID-19 многие работодатели были вынуждены перевести своих работников на удаленный режим работы. Некоторые моменты рабочего процесса оказались неучтены действующим трудовым законодательством. Региональные парламентарии уверены, что принятие изменений в Трудовой кодекс РФ своевременно и необходимо, чтобы восполнить возникший правовой пробел и способствовать развитию взаимоотношений между работниками и работодателем в условиях меняющегося мира.

Также парламентарии ознакомились с информацией регионального Минтруда и социального развития по вопросу выплаты пособия по безработице в связи с особенностями правового регулирования занятости граждан в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В настоящее время в центрах занятости региона зарегистрировано 11 тысяч безработных. Отмечено, что месячный прирост в апреле и мае увеличился более чем в три раза. Выплата пособия по безработице производится из федеральных средств, для граждан, которые были уволены с 1 марта 2020 года. Кроме того, в Мурманской области в апреле и мае действовал еще ряд региональных мер поддержки для северян, оказавшихся без работы. Особо подчеркивалось, что гражданам необходимо очень внимательно ознакомится с условиями, по которым возможна финансовая помощь государства, чтобы не оказаться в числе недобросовестных получателей денежных выплат.

Прозвучавшую информацию комитет принял к сведению.