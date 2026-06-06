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Мурманская область. Арктика (16+)06.06.26 12:00

Очень тревожный момент: рост наличных в обороте продолжится

Тренд на рост наличных в обращении до конца 2026 года продолжится, на него влияет повышение налогов и жёсткая риторика о контроле за операциями клиентов банков, заявил зампред правления, финансовый директор ПАО «Сбербанк» Тарас Скворцов.

«Это очень тревожный момент. Причём важно не только, что наличность выросла, но что она не возвращается в банковский оборот. Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройства самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остаётся сегодня на руках у населения. Мы, к сожалению, предполагаем, что до конца года тренд сохранится и мы вырастем до 20 трлн рублей, может быть, даже больше (объёму наличных в обращении) в конце 2026 года», - сообщил Скворцов журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Как сообщает finmarket.ru, «Сбербанк» не считает, что рост наличных в обращении связан с отключением интернета: устройства самообслуживания продолжают работать в любых условиях, отметил зампред.

«Две причины основные, которые ведут к такому тренду на повышение доли наличных. Первое - это налоговые изменения и для малого бизнеса, прежде всего, и для физических лиц... Второе - это, конечно, коммуникации, которые делает Центральный Банк РФ, делает правительство о постоянном ужесточении контроля за операциями клиентов с банками, за переводами, за платежами и так далее. Всё это клиенты видят. Мы видим явные признаки увеличения дробления бизнеса. Мы видим очень серьёзные признаки роста доли зарплат, которые выплачиваются в конвертах», - подчеркнул Скворцов.

Он добавил, что в основном это наблюдается по малому и среднему бизнесу, в крупном бизнесе, для которого налоги в целом не поменялись, этих тенденций практически нет.

«К сожалению, мы пока не ожидаем, что вот завтра или там через месяц всё это восстановится обратно», - отметил Скворцов.

По данным «Сбера», сразу на 4 процентных пункта (п.п.) снизилась доля безналичных операций в первом квартале 2026 года по отношению к четвёртому кварталу 2025 года - с 79% до 75%.

«На наш взгляд, очень важна с точки зрения тренда жёсткость коммуникаций, важно всё-таки сгладить и не давать такие информационные поводы населению и предпринимателям, бизнесу: что мы за вами смотрим, контролируем каждый ваш шаг», - высказал мнение Скворцов.

Он добавил, что жёсткость налоговой политики тоже имеет свою цену. «Если мы её будем и дальше ужесточать, то надо уже в базовом сценарии предполагать, что экономика будет реагировать таким образом (ростом наличных. – Ред.), это неизбежно», - подчеркнул зампред правления «Сбербанка».

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