Очень важно, что культура и организованный досуг становятся доступными даже в маленьких населённых пунктах – Татьяна Кусайко

В Минькино в рамках нацпроекта «Культура» продолжается строительство культурно-досугового центра. Ход работ на объекте сегодня проверила и.о. заместителя министра строительства Мурманской области Александра Седлецкая вместе с представителями администрации Кольского района и сенатором от региона Татьяной Кусайко.

«Строительство культурно-досугового центра идёт в графике. На сегодняшний день готов котлован, его защита от поверхностных вод и фундамент. Сейчас подрядчик занимается возведением стен здания. Техническая готовность объекта оценивается в 20%», – отметила Александра Седлецкая.

Как подчеркнул глава Кольского района Андрей Малхасян, новый культурно-досуговый центр в Минькино откроете свои двери уже в этом году и станет настоящей точкой притяжения для местных жителей. В нём уже запланированы помещения для библиотеки и отделения «Почты России».

«Очень важно, что культура и организованный досуг становятся доступными даже в маленьких населённых пунктах. Центр, безусловно, даст в том числе возможность организации досуга и воспитания детей, их развития. Такие меры отвечают задачам региональной стратегии «На Севере - жить», делают Север привлекательным и комфортным», – прокомментировала сенатор Татьяна Кусайко.