«Очень важно, что все вместе мы вносим вклад в налаживание мирной жизни»: губернатор Андрей Чибис посетил Приморский район Запорожской области

Напомним, весной этого года правительство Мурманской области заключило соглашение с военно-гражданской администрацией Приморского района. Главная цель соглашения – помочь подшефной территории в обустройстве мирной жизни. План по оказанию помощи включает в себя более 40 мероприятий в различных сферах – ЖКХ, образовании, культуре, спорте. В настоящее время большая часть поставленных задач выполнена.

Так, в селе Орловка специалисты из «Мурманскводоканала» установили новую водонапорную башню: до этого жители получали воду по графику и в воде содержались примеси природного газа.

Восстановлено водоснабжение в Приморске для обеспечения жителей водой. Специалисты продолжают внедрять технические решения, чтобы его улучшить. На сегодняшний день заменено насосное оборудование на 8 скважинах.

В Инзовке мурманские специалисты завершили ремонт амбулатории. Скоро туда доставят закупленное правительством Мурманской области оборудование и начнётся приём пациентов. Также в рамках проекта «Арктическая школа» в средней школе Инзовки отремонтирован спортивный зал, для учеников приобрели спортивный инвентарь. Ремонт амбулатории силами мурманских специалистов завершён и в селе Коларовка.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, зиму Приморск встретит с новыми газовыми котельными: инженеры АО «Мурманэнергосбыт» произвели установку двух газовых блочно-модульных котельных российского производства мощностью 2 МВт. Котельные были приобретены администраций Запорожской области, а заполярные энергетики взяли на себя все работы по их монтажу, приобретению дополнительного оборудования для их доукомплектации (газовые рампы, счетчики, распределительные шкафы, подпиточные насосы). В новом сезоне отапливаться от них будут все социально значимые объекты районного центра – больница, почта, полиция и учебные заведения.

Теплоэнергетическое оборудование заменено и в 8 школах Приморского района.

«За короткий период отношение жителей приморского района к северянам значительно изменилось. Ещё в прошлый приезд они избегали общения и не верили, что кто-то начнет решать важные для них вопросы. В этот раз многие уже подходили и благодарили за помощь, просили о новой поддержке. Да и просто людей на улицах стало гораздо больше. Это очень важно, что все вместе мы вносим вклад в налаживание там мирной жизни», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru