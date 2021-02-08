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Мурманская область. Арктика (16+)08.02.21 20:45

«Очень важно не «скрываться в домике» - наблюдательный совет научно-образовательного центра мирового уровня «Российская Арктика» провёл своё первое заседание

Сегодня в формате видеоконференции состоялось первое заседание наблюдательного совета НОЦ «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования». В число основных участников встречи вошли губернатор Мурманской области Андрей Чибис, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, ректор архангельского САФУ им. М.В. Ломоносова Елена Кудряшова.

Открывая заседание, Андрей Чибис поздравил коллег с отмечающимся 8 февраля Днём российской науки.

«Символично, что именно в этот день по нашей инициативе проходит первое заседание наблюдательного совета научно-образовательного центра мирового уровня, созданного решением правительства РФ. Ключевые вопросы НОЦ для Мурманской области – это современная металлургия, это арктические шельфовые проекты, это судостроение и судоремонт, это горнодобывающая промышленность. Те самые темы, под которые в нашем регионе есть соответствующие новые инвестиционные проекты. Чтобы, используя потенциал Кольского научного центра РАН, технического университета, МАГУ, мы получали и создавали технологии, которые можно применять в рамках этих проектов», – подчеркнул губернатор.

В рамках НОЦ будут развиваться несколько важнейших для экономики Мурманской области научно-производственных платформ, таких как «Материалы и технологии для судостроения и морской арктической техники», «Развитие высокотехнологичных производств в Арктике (добыча и переработка полезных ископаемых, синтез новых материалов)», «Жизнедеятельность человека в Арктике», «Биоресурсы Арктической зоны РФ», «Северный морской путь и связанность арктических территорий». Все эти платформы с участием университетов Мурманской области и Кольского научного центра будут разрабатывать необходимые технологические решения для инвестиционных проектов, в числе которых – строительство комбината переработки титано-магнетитовых руд на базе Африкандовского месторождения, освоение месторождения платиноидов «Фёдорова Тундра», предприятия по производству смолта и кормов для аквакультуры, проекты в сфере логистики и разработки шельфовых месторождений.

Помимо этого, глава региона акцентировал внимание на необходимости кооперации между регионами в рамках НОЦ.

«Очень важно не «скрываться в домике», как говорится, а постоянно обмениваться данными, знаниями. И одна из целей НОЦ – это как раз создание совместных групп, совместных исследований. Мы в этом смысле точно должны максимально вокруг себя объединять усилия, максимально кооперироваться с нашими коллегами. Уж с российскими регионами – точно не конкурировать, а объединять весь свой научный и экспертный потенциал», – отметил Андрей Чибис.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе обмена мнениями поблагодарил своего мурманского коллегу за личный вклад в создание НОЦ.

«Во многом этот успех и то доверие, которое нам оказало правительство, – плод нашей совместной работы и Вашей очень активной позиции в этом вопросе», – подчеркнул глава Архангельской области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, предметом обсуждения на заседании стали первичные организационные вопросы – структура НОЦ и состав его управляющего совета. От Мурманской области в президиум управляющего совета центра вошли заместитель губернатора Ольга Кузнецова (как сопредседатель) и председатель ФГБУН ФИЦ «Кольский научный центр Российской академии наук» Сергей Кривовичев. Кроме того, Андрей Чибис предложил ввести в состав президиума и.о. ректора МГТУ Светлану Деркач, генерального директора СГК «Аркминерал» Андрея Тренина и главу АО «Фёдорово рисорсес» Александра Цикина.

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