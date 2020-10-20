Очередь до придомовой территории дойдёт в следующем году

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора и депутаты Совета депутатов города Мурманска продолжают серию встреч с жителями, чьи придомовые территории включены в национальный проект «Формирование комфортной городской среды» на 2021 год.

Вчера встреча состоялась по адресу: улица Челюскинцев, 31. Планом работ на следующий год здесь предусмотрен ремонт лестницы и колодцев, новое освещение, тротуары, а также озеленение территории.

– Основная проблема, которая заботит жильцов – это вода, скапливающаяся у подъездов. В рамках ремонта эту проблему мы устраним, для этого дополнительно проработаем вопрос с ресурсоснабжающими организациями, – рассказал глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Сам двор небольшой, но требует серьёзных инженерных решений.

Важно отметить, что на протяжении всего этапа принятия окончательного варианта благоустройства, обязательно учитывается мнение жителей.

– За последние несколько лет в этом доме был обновлён фасад и отремонтирована крыша, теперь он по-настоящему радует глаз, – отметила депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Ускова. – Теперь очередь дошла до придомовой территории. Хочу отметить жителей, которые очень дружные и принимают деятельное участие в обсуждении внешнего облика своего двора.