Очередная часть документального фильма «Север. Порт. Экология»

Увеличение высоты ограждения штабелей подпорными стенками» - так называется шестая глава документального фильма «Север. Порт. Экология». Он был снят мурманской студией документальных фильмов «Рек.А» и посвящён экологической программе АО «Мурманский морской торговый порт».

На этот раз речь идёт о том, как в порту внедряли инновационное ограждение на производственной площадке - железобетонные конструкции высотой 6 метров, сделанные по специальному заказу мурманских портовиков.