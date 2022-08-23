Очередная диверсия: украинские вооруженные формирования в Славянске ДНР вблизи школы заминировали автомобильный мост через реку Казенный Торец

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями гражданских объектов в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru, «в Харькове на территории автодорожного университета (ул. Ярослава Мудрого) подразделениями территориальной обороны оборудованы опорный пункт и склады боеприпасов, в непосредственной близости от учебного заведения националисты разместили бронетехнику, при этом эвакуация жителей близлежащих домов умышленно не проводилась;

в Троицком Харьковской области в здании общеобразовательной школы размещены опорный пункт националистического батальона «Кракен»* и склады боеприпасов, во дворе учебного заведения позиции РСЗО и бронетехники;

в Барвенково Харьковской области во дворах жилых домов (ул. Соборная) украинскими боевиками оборудованы позиции артиллерии и миномётов, под предлогом обеспечения безопасности местным жителям запрещено покидать свои дома, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жёстко пресекаются;

в Артемовске Донецкой Народной Республики на территории частных домовладений (ул. Ильича) подразделения ВСУ разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных сил, провоцируя их на ответный огонь, при этом боевики удерживают местных жителей в своих домах, фактически прикрываясь ими как «живым щитом».

Кроме того, по имеющейся достоверной информации боевики украинских вооруженных формирований в Славянске Донецкой Народной Республики вблизи школы №15 (ул. Свободы) заминировали автомобильный мост через реку Казенный Торец, который планируют взорвать и по уже отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские подразделения в якобы неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры.

Подобные действия украинских властей демонстрируют их полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами и принципами международного гуманитарного права».

* - батальон «Кракен» - запрещенная в России националистичекая организация.

Фото: https://vk.com/mil