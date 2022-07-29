Очередная группа юных северян поступила на лечение в Детскую городскую клиническую больницу им. З.А. Башляевой по федеральной программе «Область здоровья»

Уже третья по счёту группа юных северян из Кольского полуострова благодаря программе Национального центра поступает на лечение в Детскую городскую клиническую больницу имени З.А. Башляевой.

Здесь ребята пройдут углубленную диагностику и получат медицинские назначения от самых лучших специалистов в России. Сотрудничеству Наццентра и Тушинской больницы уже более шести лет. За это время осмотры врачами тяжелобольных детей проведены во множестве регионов страны. Самые острые и хронические случаи лечатся в стационаре.

Председатель Попечительского совета Национального центра Елена Мильская отметила, что Национальный центр продолжает работу программы «Область здоровья».

«В сотрудничестве с Детской городской клинической больницей им. З.А. Башляевой мы помогаем тяжелобольным детям из регионов попасть к лучшим столичным врачам. На этот раз шестеро юных жителей Мурманска приехали на приём к узким специалистам, в стационаре они пройдут углубленную диагностику и получат необходимое лечение. Я очень рада, что у нас есть такая возможность, и я благодарна всему коллективу Тушинской больницы. А маленьким пациентам я желаю доброго здоровья и хорошего настроения!», – сообщила Елена Мильская.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/