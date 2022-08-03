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Мурманская область. Арктика (16+)03.08.22 09:00

Очередная кровавая провокация ВСУ: на участке дороги вблизи населённого пункта Долговое националисты расстреляли автобус с мирными жителями

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями объектов социальной инфраструктуры в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru, «в Славянске Донецкой Народной Республики в зданиях техникума национального аграрного университета (ул. Свободы) украинскими националистами оборудован опорный пункт, на подступах к учебному заведению развернуты блокпосты и огневые точки, при этом эвакуация местного населения из близлежащих жилых домов не проводилась;

в Харькове во дворце спорта (проспект Петра Григоренко) сосредоточены подразделения ВСУ, оборудованы склады вооружения и боеприпасов, подходы к зданию заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено;

в Днепре на прилегающей территории техникума железнодорожного транспорта (просп. Пушкина) боевики украинских вооружённых формирований разместили бронетехнику и оборудовали огневые позиции тяжёлой артиллерии и РСЗО;

в Одессе на верхних этажах жилых домов (ул. Спартаковская) боевиками территориальной обороны оборудованы огневые позиции ПЗРК. Местные жители из квартир не эвакуированы и фактически используются националистами в качестве «живого щита».

Кроме того, по имеющейся достоверной информации, в Херсонской области боевиками украинских вооруженных формирований проведена очередная кровавая провокация. На участке дороги вблизи населённого пункта Долговое националисты расстреляли автобус с мирными жителями, эвакуирующимися на подконтрольные киевским властям территории. При этом фото- и видеофиксацию якобы неизбирательных ударов России по гражданскому населению проводили специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ.

Подобные действия украинских властей демонстрируют их полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами и принципами международного гуманитарного права».

 

 

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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