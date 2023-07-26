Очередная крупная партия боеприпасов времён Великой Отечественной войны обезврежена в окрестностях с.п. Алакуртти

Проводимые Управлением ФСБ России по Северному флоту во взаимодействии с другими правоохранительными органами региона мероприятия по пресечению незаконного оборота средств поражения свидетельствуют о сохраняющейся угрозе безопасности граждан, обусловленной значительным количеством взрывчатых веществ, находящихся в местах боев Великой Отечественной войны.

Обнаружение неразорвавшихся снарядов, мин и бомб, даже спустя 78 лет после окончания войны, не является редкостью. В Мурманской области их часто находят при проведении строительных работ, грибники, туристы и любители активного отдыха на природе.

Так, в этом месяце в окрестностях с.п. Алакуртти обнаружено 150 танковых снарядов калибром 47 мм финского производства и 5 немецких миномётных мин калибром 120 мм времен Великой Отечественной войны. В целях недопущения чрезвычайных происшествий, боеприпасы уничтожены военными специалистами.

Как отмечают сотрудники УФСБ России по Северному флоту, жителям области и других регионов России не стоит забывать о потенциальной опасности подобных находок. В случае обнаружения подозрительных предметов, внешне схожих с боеприпасами, не следует предпринимать попыток их самостоятельного исследования. Во избежание возникновения противоправных ситуаций, а также несчастных случаев сообщите о найденном в органы безопасности, МЧС или МВД России.

Фото предоставлено УФСБ России по Северному флоту.