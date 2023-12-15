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Мурманская область. Арктика (16+)15.12.23 09:30

Очередная партия гуманитарного груза отправлена из Печенгского округа в зону СВО

В Мурманской области продолжается благотворительная акция «Север помогает». Новогодние подарки собраны родственниками бойцов, неравнодушными жителями Печенгского округа, воспитанниками, работниками и родителями детского сада №7 посёлка Никель.

Участницы волонтёрского движения города Заполярный «Бойцы Заполярья» подготовили маскировочные сети, в которые вложили частицу тепла и благодарности. Тёплые вещи, сладости, домашние заготовки и многое другое бережно и с любовью упаковано в коробки.

В этой партии груза много писем от близких военнослужащих, а также письма, которые подготовили юные никельчане под руководством сотрудников ДК «Восход», а также красочные рисунки, нарисованные воспитанники детского сада №7.

Весточки от близких помогают воинам чувствовать себя связанными с домом и семьёй, что может быть особенно важно во время тяжелых и опасных задач.

Координацию сбора и отправку гуманитарного груза осуществило местное отделение Печенгского округа партии «Единая Россия».

«Очень хорошо, что удалось подготовить новогодние поздравления нашим дорогим бойцам. Сегодня они особенно важны для них, ведь они находятся вдали от дома во время праздников. Пусть эти посылки помогут создать атмосферу праздника и напоминают им о любви и поддержке, дадут им ощущение, что они не одиноки», - сказала Светлана Качанова, жена военнослужащего, одна из самых активных участниц и организаторов по оказанию гуманитарной помощи участникам СВО в Печенгском округе.

 

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/ocherednaya-partiya-gumanitarnogo-gruza-otpravlena-iz-pechengskogo-okruga-v-zonu-svo

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