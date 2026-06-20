Очередная партия гуманитарной помощи на общую сумму почти 5 млн рублей отправлена в три воинских подразделения
Двадцать пять мотоциклов, комплексы снаряжения и стройматериалы.
Двухколёсная техника на передовой оптимальна для быстрого перемещения. Она рассчитанная на преодоление сложных трасс, резких подъёмов, пересечённой местности и природных преград, позволяет не сбавлять темп даже на самых трудных участках боевых действий.
Приобрести её для бойцов Народному фронту удалось благодаря поддержке мурманских предпринимателей.
Вместе с мотоциклами на донецкое направление последовали баллистические шлемы, индивидуальные комплексы снаряжения, дизельные генераторы и стройматериалы. Чтобы уместить всё, потребовалось две фуры. В настоящее время Народный фронт уже доставил груз в три воинских подразделения, находящихся в зоне СВО.
Тем временем слова благодарности в адрес неравнодушных мурманчан звучат из оленегорской больницы, куда активисты Народного фронта передали телевизор для военнослужащих, проходящих лечения после ранения.
Фото и видео: https://vk.com/video-69761571_456241905