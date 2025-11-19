Открыт приём заявок на участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»ПЛАНИРОВКИ КВАРТИР В НОВОСТРОЙКАХ: КАК ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ СВОЕЙ СЕМЬИ
Очередная партия помощи от Мурманской области доставлена военнослужащим-северянам, выполняющим задачи в зоне СВО

По поручению губернатора Мурманской области была организована и доставлена очередная партия дополнительной помощи военнослужащим-северянам, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции.

Делегация во главе с заместителем губернатора Мурманской области - министром региональной безопасности Мурманской области Артёмом Долговым и главой Кандалакшского округа Александром Самариным лично встретилась на передовой с военнослужащими и вручила собранные посылки.

«Наша задача - непрерывно оказывать содействие ребятам, и мы постоянно направляем необходимое оборудование, исходя из заявок командования частей. Самое главное в этой работе – постоянно держать связь с нашими ребятами, знать, понимать, что им нужно, и оперативно на это реагировать. Хочу сказать спасибо всем за выполнение этой важной задачи», – сказал Андрей Чибис.

В ответ военнослужащие попросили передать благодарность землякам за постоянную поддержку, которая придает им сил и уверенности. «Мы посмотрели, как живут наши бойцы, сами пожили в этих условиях. Благодаря вашей поддержке, Андрей Владимирович, и всем жителям Мурманской области, им оказывается неоценимая помощь. Эта помощь – не просто необходимые инвентарь, оборудование, подарки как от родных, так и от незнакомых земляков, это надежда на возвращение домой», – отметил Артём Долгов.

Губернатор также отдельно отметил ключевую роль северян в поддержке военнослужащих. Он подчеркнул, что они активно помогают, обеспечивая бойцов всем необходимым - от средств связи и оборудования до продуктов питания и предметов гигиены.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, с начала СВО областным правительством на передовую направлено порядка 240 тысяч единиц снаряжения для наших бойцов, в том числе в рамках акции «Север помогает» - более 660 тонн дополнительной помощи.

 

 

