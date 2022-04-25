Очередная партия щебня обработана в АО «ММТП»

«Щебень – это один из традиционных видов груза, с которым работает Мурманский морской торговый порт. Он обрабатывается эффективно и в максимально сжатые сроки», - подчеркнул главный диспетчер АО «ММТП» Виталий Власов.

АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Входит в структуру Национальной транспортной компании (НТК), ключевыми партнерами которой являются АО «СУЭК» и АО «МХК «ЕвроХим». АО «ММТП» обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. АО «ММТП» является социально ответственным предприятием: внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов.

Фото: http://portmurmansk.ru/ru/press/news/?section=full&id=3969