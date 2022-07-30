Очередная провокация - боевики украинских вооруженных формирований в Новопавловке Днепропетровской области заминировали автомобильный мост через реку Соленая, который они планируют взорвать

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями объектов социальной инфраструктуры в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru, «в Артемовске Донецкой Народной Республики боевики националистических батальонов в здании медицинского колледжа (ул. Носакова) оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, подходы к учебному учреждению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено;

в Березовке Одесской области в зданиях высшего профессионального училища национального политехнического университета и аграрного лицея (ул. Победы) размещены военнослужащие ВСУ, а на прилегающей территории – артиллерия и бронетехника;

в Славянске Донецкой Народной Республики в зданиях колледжа транспортной инфраструктуры (ул. Гагарина) дислоцируются подразделения ВСУ и территориальной обороны, на подступах к учебному заведению развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки, а в помещениях под предлогом якобы обеспечения безопасности насильно удерживаются жители близлежащих домов.

Подобные действия украинских властей демонстрируют их полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права.

Кроме того, достоверно установлено, что боевики украинских вооруженных формирований в Новопавловке Днепропетровской области заминировали автомобильный мост через реку Соленая, который они планируют взорвать и обвинить подразделения Вооруженных сил России и Донецкой Народной Республики в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры».

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