Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями гражданских объектов в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru, «в Красноторке Донецкой Народной Республики на территории частных домовладений (ул. Красноторская, ул. Кржижановского) украинские националисты разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных сил, провоцируя их на ответный огонь, при этом боевики удерживают местных жителей в своих домах, фактически используя их в качестве «живого щита»;

в Николаеве в зданиях Черноморского национального университета (ул. Десантников) и школы №16 (ул. Горького) дислоцированы подразделения территориальной обороны, оборудованы склады боеприпасов, в непосредственной близости от учебных заведений националисты разместили бронетехнику, эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась;

в Артемовске Донецкой Народной Республики во дворах жилых домов (ул. Благовещенская) неонацистами оборудованы позиции артиллерии и минометов. Под предлогом обеспечения безопасности боевики запретили местным жителям покидать свои дома, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жёстко пресекаются;

в Мирнограде Донецкой Народной Республики в здании школы №1 (ул. Гагарина) подразделения ВСУ разместили опорный пункт и склад боеприпасов, по периметру учебного заведения выставили блокпосты, подходы к учреждению заминировали, но местное население об этом умышленно не предупреждено.

Кроме того, по имеющейся достоверной информации боевики украинских вооруженных формирований в Васиновке Запорожской области заминировали автомобильный мост через реку Жеребец, который планируют взорвать и по уже отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские подразделения в якобы неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры.

Подобные действия украинских властей демонстрируют их полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами и принципами международного гуманитарного права.

Фото: https://vk.com/mil