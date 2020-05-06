Очередная тренировка праздничного авиапарада над Алёшей

Сегодня над Мурманском в районе памятника Защитникам советского Заполярья состоялась тренировка демонстрационного пролёта авиации объединения ВВС и ПВО Северного флота, посвящённого 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В пролёте приняли участие вертолёты Ка-27, Ми-8, самолёты Ан-26, Ан-12, Ил-38, Ил-20, Ту-142м, Су-24м, Су-25УТГ, Су-33, МиГ-29К и МиГ-31бм. Вертолёты и самолёты прошли на высоте 200 метров над памятником. Маршрут пролёта авиации над городом и Кольским заливом проложен с соблюдением условий безопасности и повторяет прошлогодний вариант воздушного парада, сообщает пресс-служба Северного флота.