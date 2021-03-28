Очередная жертва горы Айкуайвенчорр

Лыжник, пропавший ранее в горах под Кировском Мурманской области, обнаружен мёртвым. «Он погиб. Его нашли, спустили с горы», - сообщили в Мурманском арктическом комплексном аварийно-спасательном центре МЧС России журналистам ТАСС.

В ГУ МЧС по региону ранее сообщали, что группа в составе трёх человек предположительно совершала лыжный поход в районе горы Айкуайвенчорр, во время которого один человек из группы пропал. По данным спасателей, два других туриста находятся в безопасности.

Гора Айкуайвенчорр расположена в Хибинах, недалеко от города Кировск. По данным синоптиков, в районе возвышенности пасмурно, идёт ливневый снег, температура воздуха не более двух градусов тепла.

Напомним, недавно в горах под Оленегорском во время лыжного похода погибла девочка 2008 года рождения, которая входила в состав организованной тургруппы из Санкт-Петербурга.