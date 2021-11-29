Очередное испытание ракеты «Циркон» провели в Белом море

Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» успешно выполнил новый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Как сообщает пресс-служба Минобороны, стрельба была произведена из акватории Белого моря по морской мишенной позиции, находившейся на удалении более 400 километров. По данным объективного контроля полёт гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам. Стрельба с борта фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» признана успешной, цель поражена.

К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота.

Напомним, предыдущий пуск состоялся две недели назад, этот цикл испытаний завершён.