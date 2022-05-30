Очередное обследование Росстата позволит узнать, как изменились репродуктивные установки россиян

С 6 по 23 июня 2022 года Росстат во всех субъектах Российской Федерации проводит выборочное наблюдение репродуктивных планов населения. В России обследованием будут охвачены 15 тысяч домашних хозяйств, в том числе Мурманской области – 120 домохозяйств, проживающих в городах Мурманске, Апатитах, Кировске, Мончегорске, Североморске, селе Лувеньга и населённом пункте Междуречье.

Ответить на вопросы анкеты предстоит женщинам 18-44 лет и мужчинам 18-60 лет. Опросы произведут специально подготовленные интервьюеры (имеющие при себе удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при наличии паспорта), со слов респондентов, без предъявления ими каких-либо документов, подтверждающих правильность ответов.

Программа выборочного наблюдения включает в себя, помимо вопросов о домохозяйстве, семь тематических блоков вопросов: общие сведения о респонденте, брак, рождение детей, мотивы рождения детей, помощь семьям с детьми, жизненные цели и ценности, условия жизни.

Полученные от населения сведения строго конфиденциальны, не подлежат разглашению и будут использованы только в целях формирования официальной статистической информации.

Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 № 946 проводится 1 раз в 5 лет. По итогам наблюдения за 2017 год, идеалом для большинства опрошенных являлась семья с двумя детьми, однако имелись сторонники как многодетности, так и бездетности. Для женщин среднее желаемое число детей – 2,15 ребёнка – было чуть выше среднего ожидаемого – 1,88. Для мужчин среднее желаемое число детей в семье – 2,16 ребёнка, а ожидаемое – такое же, как у представительниц прекрасного пола. Основными барьерами для рождения детей респонденты называли ухудшение материального положения семьи, снижение личных доходов, ухудшение возможности полноценно отдыхать и жилищных условий.

Очередное обследование позволит узнать, как изменились репродуктивные установки россиян. Его результаты помогут оценить эффективность существующих мер государственной поддержки семей с детьми и необходимость разработки дополнительных. Участие жителей региона в опросе – это возможность внести свой вклад в формирование государственной политики в области демографии.

Информацию о полномочиях интервьюера, иные дополнительные сведения можно получить в Мурманскстате по телефонам: (8152) 688-628, 688-574.