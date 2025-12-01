Очередное занятие Школы семейного здоровья в рамках лектория «Санпросвет» состоится 2 декабря

2 декабря в 11.00 состоится новое занятие Школы семейного здоровья в рамках лектория Санпросвет «Поколение Z: что нужно знать о ВИЧ-инфекции».

Есть темы, о которых непросто говорить даже с самыми близкими людьми. Но то, что вы узнаете на этом занятии, может полностью изменить ваш взгляд на проблему ВИЧ-инфекции. А самое главное – поможет поговорить с подросшими детьми или просто показать им запись нового урока Школы семейного здоровья.

Эксперты Роспотребнадзора: врач-инфекционист, начальник клинико-диагностического отделения медицинской клиники ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анастасия Вадимовна Покровская, заведующий лабораторией диагностики и молекулярной эпидемиологии ВИЧ-инфекции ФБУН «ЦНИИ Эпидемиологии» Роспотребнадзора Дмитрий Евгеньевич Киреев, врач-психотерапевт медицинской клиники Центрального НИИ Эпидемиологии Татьяна Сергеевна Кропотова – готовы ответить на самые сложные вопросы: почему вирус иммунодефицита такой особенный? какие способы защиты предлагает современная наука? как правильно сдавать тесты, чтобы на 100% быть уверенным в своем статусе? почему людям, живущим с ВИЧ, по-прежнему непросто в обществе?

Занятия в Школе бесплатные, присоединиться может любой желающий. Зарегистрироваться на занятия Школы семейного здоровья можно на странице мероприятия: https://www.cmd-online.ru/patient-school/parents-school/