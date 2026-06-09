Очередное заседание Мурманской областной Думы начнётся 16 июня

Это решение принято 8 июня советом областной Думы под председательством Сергея Дубового.

В повестке – законопроекты об исполнении областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) за прошлый год. Региональные парламентарии также планируют внести изменения в закон «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

Депутаты рассмотрят проект регионального закона, вносящий изменения в статью 6 закона Мурманской области «О транспортном налоге» в первом чтении.

Кроме того, в повестке вопрос о назначении выборов депутатов Мурманской областной Думы восьмого созыва.

Заседание Думы продолжится 25 июня.