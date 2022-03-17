Очередное заседание Мурманской областной Думы назначено на 24 марта

Совет Мурманской областной Думы 17 марта под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового определил вопросы повестки и дату очередного заседания Думы.

Дума рассмотрит законопроект, вносящий изменения в Устав Мурманской области. Также региональные законодатели планируют внести корректировку в статью 11 закона Мурманской области «О государственных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых отнесено к полномочиям органов государственной власти Мурманской области, для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера».

Депутаты обсудят изменения в законы «О государственных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых отнесено к полномочиям органов государственной власти», «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель в Мурманской области», «О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных категорий медицинских работников медицинских организаций Мурманской области».

Региональные парламентарии заслушают отчёт начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Мурманской области о состоянии правопорядка на территории региона и деятельности подчиненных органов внутренних дел в 2021 году.

С докладом о соблюдении прав и законных интересов детей в 2021 году на заседании выступит уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области.