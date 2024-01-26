Очередное заседание Мурманской областной Думы состоится 1 февраля

Под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового 25 января прошло заседание Совета областной Думы. Депутаты решили, что очередное заседание Думы состоится 1 февраля.

В повестке - проект закона, вносящий изменения в статьи 3 и 4 закона «О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области» в первом чтении.

Региональные парламентарии обсудят также в первом чтении законопроект «Об утверждении заключения соглашения между Чеченской Республикой и Мурманской областью о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве» и ряд других вопросов.