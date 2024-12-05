Очередное заседание Мурманской областной Думы состоится 11 декабря

Продолжение заседания планируется 24 декабря. Такое решение принял 4 декабря Совет областной Думы под председательством Сергея Дубового.

В центре внимания депутатов - проекты законов об областном бюджете и о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области во втором чтении.

В первом чтении планируется рассмотреть законопроект, вносящий изменения в статью 4 закона Мурманской области «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Мурманской области». Также региональные парламентарии в первом чтении обсудят проект закона, вносящий изменения в статью 8 закона Мурманской области «О Гербе и Флаге Мурманской области» и закон Мурманской области «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Мурманской области».

Областные законодатели планируют рассмотреть вопрос об обращении Мурманской областной Думы к председателю правительства Российской Федерации Мишустину М.В. по вопросу учреждения профессионального праздника – Дня судоремонтника.

Кроме того, в повестке - избрание членов Общественной палаты Мурманской области.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31386/