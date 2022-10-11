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Мурманская область. Арктика (16+)11.10.22 10:15

Очередное заседание Мурманской областной Думы состоится 14 октября

Под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового 10 октября прошло заседание Совета областной Думы. Депутаты определили 14 октября датой очередного заседания Думы. На очередном заседании Думы региональные парламентарии рассмотрят более 20 вопросов.

В повестке дня - проект закона, вносящий изменения в закон Мурманской области «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в первом чтении.

Региональные законодатели также в первом чтении рассмотрят проект закон, устанавливающий административную ответственность в сфере обращения с животными, законопроект, вносящий изменения в статью 10.3 закона Мурманской области «О государственной системе бесплатной юридической помощи на территории Мурманской области».

Кроме того, участники заседания обсудят вопрос о внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24733/

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