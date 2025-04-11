Очередное заседание Мурманской областной Думы состоится 17 апреля

Это решение принято 10 апреля Советом областной Думы под председательством Сергея Дубового.

В повестке - проекты законов, вносящие изменения в региональные законы в связи с развитием федеральных нормативных актов. В частности, планируется корректировка законов «О градостроительной деятельности на территории Мурманской области» и «О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма».

Кроме того, региональные парламентарии заслушают на заседании доклад о деятельности уполномоченного по правам ребёнка в Мурманской области и о соблюдении прав и законных интересов детей и отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты Мурманской области в 2024 году.

На заседании Совета Думы депутаты заслушали и приняли к сведению информацию заместителя губернатора области Ксении Зинатуллиной о ситуации в секторе молочного производства регионального агропромышленного комплекса. Отмечалось, что молочное животноводство считается традиционным видом аграрного производства, которое продолжает развиваться в нашем заполярном регионе. На субсидирование сельскохозяйственных предприятий в этом году из областного бюджета всего будет направлено 389 миллионов рублей, из них 30,6 миллиона рублей – молочной ферме «Полярная звезда», которая до конца года планирует поставить жителям региона 1910 тонн молока.

В перспективе «Полярная звезда» намерена развивать сотрудничество с предприятием «Тулома», что будет способствовать решению вопроса с переработкой и реализацией молочной продукции фермы. Также подчеркивалось, что особое внимание - развитию фермерских хозяйств, которые самостоятельно реализуют свою продукцию. Меняется ситуация к лучшему и на аграрном предприятии «Тулома», которое планирует в этом году поставить северянам 8 тысяч 100 тонн молока, а в перспективе - новые виды продукции.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32093/